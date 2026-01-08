王瞳捐100道年菜娘家鮮食傳愛募1萬2千道 攜DailyNeo女團邀您一起圍爐

寒風裡，一碗熱食帶來的不只是飽足，更是一種被記得、被接住的安心感。當多數家庭準備迎接圍爐團聚的時刻，台灣社會中，仍有不少家庭面臨飲食與照顧的雙重壓力。隨著台灣邁入超高齡社會，弱勢處境不只來自收入不足，也與年齡、健康與支持系統交織，而一頓能安心入口的年菜，往往成為許多家庭最溫暖、也最實際的需求。深耕照顧國人健康邁入第 15 年的娘家保健生技，第9度攜手鮮食家啟動《傳愛過暖年》年菜募集行動，今年持續與公益團體合作，目標募集1萬2千道年菜，送往1919食物銀行、切膚之愛基金會、財團法人育成社會福利基金會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、老人福利關懷協會、苗栗縣特殊教育關懷協會，共有6家公益基金會受惠，本次公益募集活動亦由國際扶輪3523地區華真扶輪社共同響應。娘家持續實踐品牌「堅持最好 守護最愛」的承諾，將品牌永續的精神落實在日常飲食、陪伴與支持，用最誠摯的心意將溫暖與關懷送進每一個需要的角落。

AI女團DailyNeo團長王瞳也親身響應活動，率先捐出100道年菜。她分享：「過年對很多人來說是團圓，但其實社會上有不少人，沒有那麼容易等到一桌熱騰騰的年菜。也許只是一道菜，卻能讓他們知道，自己沒有被遺忘。」王瞳也呼籲大眾一同加入：「300元就能傳達一道心意，6道就是一桌溫暖的年菜！希望大家跟我一起，用行動把幸福傳出去，讓更多人能安心、溫暖地過個好年。」長期以戲劇、歌唱表演陪伴大眾的王瞳，近年也透過AI女團 DailyNeo傳遞女性自我照顧與自我認同的價值。她分享，無論站在舞台上或回到生活裡，都需要先把身體與心照顧好，才能穩定輸出美與力量，也才有餘裕去關心更多人。此次《傳愛過暖年》行動中，王瞳也攜手DailyNeo成員小潤、小皙，以親切溫暖的方式示範年菜訂購教學，陪著大家一步步完成認購，共同呼籲幫家人訂一桌年菜，也能順手為需要的人多訂一份團圓。讓公益不再遙遠，而是每個人都能參與的日常選擇。

娘家保健生技執行長林香蘭表示：「我們持續推動《傳愛過暖年》已經第9年了，累計送出超過10萬道年菜，陪伴上萬個家庭度過年節。這些數字的背後，其實是一個個被接住的生活片刻。我們今年持續與6個公益團體合作，目標要募集到1萬2千道年菜，讓更多人能夠吃到一桌有團圓感的年菜。」她指出，台灣正快速邁入超高齡社會，健康不該只屬於少數人：「娘家邁入第15年，『堅持最好 守護最愛』是我們的承諾，我們堅持實踐SDGs目標三所追求的健康與福祉，以最好的產品永續支持國人健康，從保健品延伸到餐桌、延伸到社會支持，希望能凝聚力量把愛傳得更遠更廣。」

即日起，只要進入「鮮食家」官網「娘家廚房公益」專區，就能以300元認購一道年菜，支持《傳愛過暖年》行動，實質幫助有需要的朋友。活動同步於多元通路，包括誠品、鮮拾、momo、pc、yahoo購物、蝦皮、line禮物、博客來、payeasy、東森、小樹購、Global Mall環球、台塑、康是美、全家，讓愛心跨越距離。年菜佳餚菜色豐富，總共有六道：包括花生豬腳、香菇雞湯、素佛跳牆、梅干扣肉、麻油猴頭菇與蔥燒半牛半筋，每六道成套年菜將送至全台上述6家公益基金會，協助分送到弱勢單位或家中，陪伴他們溫暖迎新年。

立即前往【娘家廚房公益】專區：https://njs.tw/傳愛過暖年

