王瞳捐100道年菜陪圍爐 曝新年新計畫
王瞳近年透過AI女團「DailyNeo」傳遞女性自我照顧與自我認同的價值，她表示：「不管站在舞台上或回到生活裡，都要先把身體與心照顧好，才能穩定輸出美與力量，也才有餘裕去關心更多人。」為響應娘家保健生技「傳愛過暖年」公益行動募集1萬2千道年菜，她率先捐出100道年菜，她感性分享：「過年對很多人來說是團圓，但其實社會上有不少人，沒有那麼容易等到一桌熱騰騰的年菜，也許只是一道菜，卻能讓他們知道，自己沒有被遺忘。」
此次活動中，王瞳也攜手「DailyNeo」成員小潤、小皙示範到「鮮食家」官網「娘家廚房公益」專區訂購年菜，她也號召大眾一同加入行動，「300元就能傳達一道心意，6道就是一桌溫暖的年菜！希望大家跟我一起，把幸福傳出去，讓更多人能安心過好年」。
此外，王瞳也透露，這個農曆新年將與「霸氣樂團」一同帶來多場演出，陪伴大家熱鬧迎新春，並分享新工作計畫：「今年還有發行單曲的任務，目前已進入收歌階段，希望能夠趕快把好作品呈現給大家，和大家分享新的能量與感動。」她表示無論是舞台演出、音樂創作或公益行動，都希望透過不同方式持續陪伴觀眾，讓愛與力量在生活中不斷流動。
