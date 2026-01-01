王瞳攜霸氣樂團跨年開唱！突收穫影迷告白 「是當演員最棒的榮耀」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

雲林西螺昨（31）日迎來一場星光熠熠的跨年盛典，由實力派藝人組成的「霸氣樂團」受邀前往西螺大橋西側草坪開唱。現場不僅湧入萬名粉絲，團員王瞳與于浩威更在台上展現超強感染力，將現場氣氛推向最高峰。

王瞳所屬的「霸氣樂團」熱力演出，現場氣氛嗨到最高點。（圖／民視提供）

剛結束《好運來》殺青的王瞳，這次來到西螺跨年顯得格外興奮。她透露，原本擔心戶外演出天氣不穩，沒想到天公作美，她感性表示，「真的很感恩沒有下雨！能夠在殺青後跟支持我們的觀眾一起倒數、同樂，感覺非常幸福。」

而最令王瞳動容的是，台下放眼望去，幾乎都是追隨她作品多年的忠實觀眾。她開心地說：「現場看到真的都是有看《好運來》的影迷，這對我來說是當演員最棒的榮耀！」熱情的粉絲不僅用尖叫聲應援，更擔心偶像餓著，紛紛進貢在地美食到後台，讓王瞳驚喜直呼：「在後台竟然還有熱騰騰的火鍋可以吃，超幸福！」

至於樂團主唱于浩威同樣感觸良多。跨年夜他在台上揮灑汗水，享受拿起麥克風的每一刻，而螢幕上則正播著他的作品《豆腐媽媽》，讓他倍感充實。身為「暖男爸爸」的他，在跨年倒數的關鍵瞬間，立刻撥通視訊電話給老婆，「隔著螢幕跟老婆孩子一起跨年，雖然兒子已經睡著了，但知道妻兒在平平安安等我回家，就是無比的安全感。」于浩威在社群感性告白，稱2025年因為有家人的陪伴感到非常幸福。





