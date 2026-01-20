王瞳新年回歸歌手身分！高唱艾成生前創作 暖心喊：繼續完成他的心願

四季線上／陳軒泓 報導

女星王瞳前陣子剛結束八點檔《好運來》的演出，暫時卸下演員身分的她仍不停忙碌，除了抓緊空檔回家與親人團聚，近期也重拾歌手身分，預告新年到來有一些歌唱演出，並會持續進行創作，而近日她則與龍千玉、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而等歌手齊聚高雄為「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱，為受虐重殘兒童發聲。

王瞳（右2）與孟慶而（左起）、班鐵翔、龍千玉、吳俊宏齊聚愛心獻唱（圖／台灣愛與希望國際關懷協會 提供）

王瞳溫馨與特殊兒童一起演唱艾成生前的福音創作曲〈耶穌〉，還有一首〈你的甜蜜〉，王瞳分享這些孩子們，雖然看來很辛苦，卻也都是甜蜜的負擔，每年一定抽空出席愛心活動，而艾成生前最關心的受虐兒，她也會持續關注，完成他的心願，讓他在天上不擔心、這也是我與艾成的一個永恆的連結！

王瞳演唱艾成創作，為公益發聲（圖／翻攝王瞳 FB）

提及近況，王瞳開心馬年回歸創作歌手身分，她透露霸氣樂團即將發片，上半年也會推出自己的創作單曲，完成自己的音樂夢。而每年出席愛心活動，都是與艾成的一個連結，包括樂團與創作，王瞳表示：「我會繼續完成他的心願」。此外，今年的過年計畫，從初一開始就有一系列的演出，王瞳說，未來也想挑戰一些特殊角色如學手語或是律師等等，期望這些計畫都能實現。

王瞳新年計畫持續創作，完成音樂夢（圖／翻攝王瞳 FB）

