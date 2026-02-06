王瞳新年新造型亮相！ 翁立友預告送家人大紅包

生活中心／郭南宏、葉晏昇 台北新北報導

金曲歌王翁立友，今天（2/6）率同門師妹逛年貨大街，也透露新年要包紅包「安太座」，藝人王瞳率領霸氣樂團，以全新造型亮相，並預告新年期間將連續第三年，到板橋慈惠宮開唱。

霸氣樂團：「大家好，我們是霸氣樂團。」王瞳率霸氣樂團，宣布馬年新計畫，三人新造型，酷炫的黑色造型加點帶點喜氣洋洋的紅色點綴。霸氣樂團阿修羅vs. 于浩威vs. 王瞳vs. 小頭：「它很多巧思耶，很好看耶，就是我們可以看一下 ，這個西裝外套，為什麼你要有口袋？鼓手要帶很多小東西，我也有三顆，在這邊，很可愛吧？表演的時候要注意，因為很容易被拔走。」難得穿上設計師量身打造的國風造型，樂團成員來到板橋林家花園拍形象照，四人也宣布要連續三年，到板橋慈惠宮開唱。

全新造型的霸氣樂團預告過年期間新計畫，將連續第三年到板橋慈惠宮開唱。（圖／民視新聞）霸氣樂團 阿修羅vs. 于浩威vs. 王瞳vs. 小頭：「當天也會有些市集啊，攤販啊，然後晚上可以來聽歌，因為我們第三年了嘛，所以今年當然有準備一些新的歌曲，準備一些小禮物，要送給來現場的朋友們，看誰叫的最大聲，就先給誰，趕快來搶。」同樣是四位藝人，翁立友穿著帥氣紅色皮衣，率領師妹們來到年貨大街採買，金曲歌王也透露新年要包多少錢給家人。

歌手翁立友率師妹們到年貨大街採買。（圖／民視新聞）歌手翁立友：「不是說過年才包，其實有心就是每天都是過年，安太座比安太歲好，(長輩催生? 催你生子?)其實，現在的長輩還滿跟得上時代，我是說我們的長輩，不會給我們太大的壓力。」結婚第三年的翁立友，不怕過年被長輩逼生小孩，倒是師妹被逼問下坦言，近來有桃花，歌手蕭玉芬：「桃花，好像應該沒有，(為什麼好像？好像就是有？)異性緣有變好啦，其實是有示好，但是全部都被我打槍，(為什麼) 因為很忙啊，(打槍了幾個) 兩三個吧。」藝人結婚沒結婚，新年期間都成了話題，就希望新的一年順順利利，大家聽好歌好過年。

