王瞳歌聲連結艾成大愛永恆 驚喜宣布馬年回歸「這身分」

吳俊宏（右起）、王瞳、龍千玉、班鐵翔、孟慶而為「台灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會獻唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

台語歌后龍千玉攜手王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而等歌手齊聚高雄為「台灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會獻唱，在歲末寒冬，讓愛溫暖傳遞！龍千玉表示每每看到兒童受虐事件，十分揪心，希望用愛的力量撫平所有傷害，王瞳分享守著與艾成對受虐兒的愛，做永恆的連結。

王瞳與特殊兒童同台演唱艾成生前的創作曲〈耶穌〉，她感性表示，這不僅是支持公益，更是與艾成靈魂的連結。提到近況，王瞳興奮宣布馬年將回歸「創作歌手」身分，除了「霸氣樂團」即將發片，上半年將推出自己的創作單曲，繼續完成音樂的夢想。

壓軸登場的歌后龍千玉，以一襲紅禮服空降開場，帶來新歌〈祝你馬到成功〉與神曲〈尚水的愛〉，現場宛如巨型 KTV。身為人母，龍千玉談及虐兒新聞不禁揪心落淚，痛心呼籲大人不應將負面情緒宣洩在孩子身上。儘管正忙於籌備 4 月首場個唱《男人情女人心》而婉拒10多場商演，她仍堅持出席公益：「愛要及時，為孩子出力刻不容緩。」

