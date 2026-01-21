王瞳無預警現身攝影棚！同框《豆腐媽媽》潘奕如 引網暴動「加入演出嗎？」

四季線上/林佩玟報導

「八點檔女神」王瞳日前演完民視八點檔《好運來》後，雖然暫時沒有戲劇邀約，她仍馬不停蹄的忙碌著「霸氣樂團」的表演。而近日王瞳被捕捉到現身林口攝影棚，在《豆腐媽媽》飾演痴情女「許淑芳」的潘奕如，開心PO出與王瞳比愛心的合照之外，更寫下「棚內相見歡」，引起網友紛紛暴動猜測：「難道王瞳要加入演出了嗎？」。

王瞳現身攝影棚，《豆腐媽媽》潘奕如貼出兩人合照。/翻攝潘奕如IG

王瞳從出道以來，演出過無數部八點檔，精湛的演技早已深植人心，許多粉絲期待女神殺青後的下部戲劇作品，而目前王瞳透露今年的她將回歸創作歌手身分，所屬的「霸氣樂團」即將發片，不僅如此，上半年也會推出自己的創作單曲，完成音樂夢想。

至於為何王瞳現身攝影棚，並與《豆腐媽媽》演員潘奕如合照，有眼尖的網友發現王瞳身上貼的名字貼紙，應該是去參加《美鳳有約》的錄影，因此才與八點檔演員好友短暫相聚。

王瞳透露今年「霸氣樂團」即將發片之外，上半年也會推出自己的創作單曲。/翻攝王瞳FB

