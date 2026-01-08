王瞳率先捐出100道年菜 娘家鮮食第9年「傳愛過暖年」募集1萬2千道溫暖圍爐

娛樂中心/洪雨汝報導

寒冬裡，一碗熱食帶來的不只是溫飽，更是一份「被記得、被接住」的安心感。當多數家庭準備迎接團圓圍爐的時刻，台灣社會仍有不少弱勢家庭面臨飲食與照顧的雙重壓力。隨著台灣邁入超高齡社會，許多長者與弱勢族群的生活需求更加迫切，而一桌能安心入口的年菜，往往成為他們最實際、也最溫暖的期盼。

深耕國人健康邁入第15年的娘家保健生技，第9度攜手鮮食家啟動《傳愛過暖年》年菜公益募集行動，今年持續與公益團體合作，目標募集1萬2千道年菜，送往1919食物銀行、切膚之愛基金會、育成社會福利基金會、雙福社會福利慈善事業基金會、老人福利關懷協會、苗栗縣特殊教育關懷協會等6家公益單位受惠，並獲得國際扶輪3523地區華真扶輪社共同響應。娘家以品牌核心精神「堅持最好、守護最愛」，將永續理念落實於日常飲食與社會關懷，讓溫暖走進更多需要的角落。

AI女團 DailyNeo 團長王瞳也親身響應活動，率先捐出100道年菜。她感性分享：「過年對很多人來說是團圓，但其實社會上有不少人，沒有那麼容易等到一桌熱騰騰的年菜。也許只是一道菜，卻能讓他們知道，自己沒有被遺忘。」她也號召大眾一同加入行動：「300元就能傳達一道心意，6道就是一桌溫暖的年菜！希望大家跟我一起，把幸福傳出去，讓更多人能安心過好年。」



此外，王瞳也透露，這個農曆新年將與霸氣樂團一同帶來多場演出，陪伴大家熱鬧迎新春，讓音樂成為過年最溫暖的背景聲。她也分享今年的全新工作計畫：「今年還有發行單曲的任務，目前已進入收歌階段，希望能夠趕快把好作品呈現給大家，和大家分享新的能量與感動。」王瞳表示，無論是舞台演出、音樂創作或公益行動，都希望透過不同方式持續陪伴觀眾，讓愛與力量在生活中不斷流動。



長期以戲劇、歌唱陪伴大眾的王瞳，近年也透過AI女團DailyNeo傳遞女性自我照顧與自我認同的價值。她表示：「不管站在舞台上或回到生活裡，都要先把身體與心照顧好，才能穩定輸出美與力量，也才有餘裕去關心更多人。」此次活動中，王瞳也攜手DailyNeo成員小潤、小皙，親切示範年菜訂購流程，邀請大家為家人訂一桌年菜的同時，也順手為需要的人多訂一份團圓，讓公益成為每個人都能參與的日常選擇。



娘家保健生技執行長林香蘭表示：「《傳愛過暖年》已邁入第9年，累計送出超過10萬道年菜，陪伴上萬個家庭度過年節。這些數字背後，是一個個被接住的生活片刻。今年我們目標募集1萬2千道年菜，讓更多人感受到團圓的溫度。」她也強調，台灣正快速進入超高齡社會，健康不該是少數人的權利，娘家持續實踐SDGs目標三「健康與福祉」，從保健品延伸到餐桌、延伸到社會支持，將愛傳得更遠、更廣。



即日起，民眾可前往「鮮食家」官網「娘家廚房公益」專區，以300元認購一道年菜支持《傳愛過暖年》行動。活動同步於誠品、鮮拾、momo、PChome、Yahoo購物、蝦皮、LINE禮物、博客來、Payeasy、東森、小樹購、Global Mall環球、台塑、康是美、全家等多元通路，讓愛心跨越距離。

年菜共六道豐盛佳餚：花生豬腳、香菇雞湯、素佛跳牆、梅干扣肉、麻油猴頭菇、蔥燒半牛半筋，每六道成套年菜將送至6家公益基金會分送至弱勢家庭，陪伴他們溫暖迎新年。



🔗 立即前往【娘家廚房公益】專區：https://njs.tw/傳愛過暖年

