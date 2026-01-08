王瞳率先捐出100道年菜 娘家鮮食第9年「傳愛過暖年」募集1萬2千道溫暖圍爐

王瞳響應娘家保健生技《傳愛過暖年》公益行動，率先捐出100道年菜，號召全民一起用行動把溫暖送進弱勢家庭。（民視提供）

女星王瞳響應第9年《傳愛過暖年》，率先捐出100道年菜。她感性分享：「過年對很多人來說是團圓，但其實社會上有不少人，沒有那麼容易等到一桌熱騰騰的年菜。也許只是一道菜，卻能讓他們知道，自己沒有被遺忘。」她也號召大眾一同加入行動：「300元就能傳達一道心意，6道就是一桌溫暖的年菜！希望大家跟我一起，把幸福傳出去，讓更多人能安心過好年。」

王瞳目前沒在八點檔露臉，但比拍戲的日子更忙，一下子到宜蘭出席活動，又回台南為阿公過生日，西螺跨年演出，每天南北跑透透，她透露，這個農曆新年將與霸氣樂團一同帶來多場演出，陪伴大家熱鬧迎新春。她也分享今年的全新工作計畫：「今年還有發行單曲的任務，目前已進入收歌階段，希望能夠趕快把好作品呈現給大家，和大家分享新的能量與感動。」

廣告 廣告

王瞳與娘家保健生技執行長林香蘭一同響應《傳愛過暖年》年菜公益募集行動。（民視提供）

長期以戲劇、歌唱陪伴大眾的王瞳，近年也透過AI女團DailyNeo傳遞女性自我照顧與自我認同的價值。她表示：「不管站在舞台上或回到生活裡，都要先把身體與心照顧好，才能穩定輸出美與力量，也才有餘裕去關心更多人。」此次活動中，王瞳也攜手DailyNeo成員小潤、小皙，親切示範年菜訂購流程，邀請大家為家人訂一桌年菜的同時，也順手為需要的人多訂一份團圓，讓公益成為每個人都能參與的日常選擇。

王瞳耶誕節才邀好友宮美樂（左）回台南為阿公祝壽。（民視提供）

即日起，民眾可前往「鮮食家」官網「娘家廚房公益」專區，以300元認購一道年菜支持《傳愛過暖年》行動。活動同步各大平台以及商店等多元通路，讓愛心跨越距離。

更多鏡週刊報導

濱邊美波爆完戀情激瘦 再疑食物中毒

林光寧華麗轉身告別人世 林有慧淚眼送爸爸最後一程「就怕爸爸放心不下」

DAY6十週年台北站確定 CNBLUE同步加場3月迎樂團熱潮