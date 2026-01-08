王瞳率先捐出100道年菜！盼將溫暖送進弱勢家庭 親吐2026年新計劃

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

深耕國人健康邁入第15年的娘家保健生技，第9度攜手鮮食家啟動《傳愛過暖年》年菜公益募集行動，今年持續與公益團體合作，目標募集1萬2千道年菜，送往6家公益單位。藝人王瞳也親身響應活動，率先捐出100道年菜。她感性分享，「過年對很多人來說是團圓，但其實社會上有不少人，沒有那麼容易等到一桌熱騰騰的年菜。也許只是一道菜，卻能讓他們知道，自己沒有被遺忘。」

王瞳與娘家保健生技執行長林香蘭合影，一同響應《傳愛過暖年》年菜公益募集行動，攜手將溫暖送進弱勢家庭。

王瞳透露，這個農曆新年將與霸氣樂團一同帶來多場演出，陪伴大家熱鬧迎新春，讓音樂成為過年最溫暖的背景聲。她也分享今年的全新工作計畫，「今年還有發行單曲的任務，目前已進入收歌階段，希望能夠趕快把好作品呈現給大家，和大家分享新的能量與感動。」王瞳表示，無論是舞台演出、音樂創作或公益行動，都希望透過不同方式持續陪伴觀眾，讓愛與力量在生活中不斷流動。

長期以戲劇、歌唱陪伴大眾的王瞳，近年也透過AI女團DailyNeo傳遞女性自我照顧與自我認同的價值，「不管站在舞台上或回到生活裡，都要先把身體與心照顧好，才能穩定輸出美與力量，也才有餘裕去關心更多人。」此次活動中，王瞳也攜手DailyNeo成員小潤、小皙，親切示範年菜訂購流程，邀請大家為家人訂一桌年菜的同時，也順手為需要的人多訂一份團圓，讓公益成為每個人都能參與的日常選擇。

娘家保健生技執行長林香蘭表示，「《傳愛過暖年》已邁入第9年，累計送出超過10萬道年菜，陪伴上萬個家庭度過年節。這些數字背後，是一個個被接住的生活片刻。今年我們目標募集1萬2千道年菜，讓更多人感受到團圓的溫度。」





