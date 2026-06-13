王瞳率霸氣樂團郵輪獻唱 台上難忍激動情緒落淚
王瞳和霸氣樂團9日首度登上郵輪演唱，擔任鍵盤手的她原本就準備好獨唱一首《城裡的月光》，豈料近日都陷入老戰友傅子純驟逝的情緒中，她還沒開口就忍不住掉淚，歌聲難免受影響，她也十分懊惱。
王瞳登上麗星郵輪當天，還在港口通關就收到傅子純的噩耗，她當場無法反應，完全不能接受，兩人認識十多年，搭檔多次，是熟識的老戰友，面對即將登台演出，擔心自已情緒潰堤會影響表現，連日都不敢哭，最後決定把這首歌獻給在天上的老友。
王瞳在台上一開口就很感傷，「我又失去一個很好的朋友，大家應該都有看新聞，他是一個非常溫暖非常棒的人 ，我想了很多天 今天終於有比較好，我想到這首歌很適合送給他。」她哽咽說「人生的道路上，月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，無常就是日常，可以控制自己心去坦然接受，成為更多人的祝福，把那份為他集氣溫暖的力量唱給他」，相信他一定收得到，一旁的主唱于浩威也忍不住拭淚。下台受訪時，王瞳表示自己也藉著表演宣洩情緒，表示一回台北就會安排時間去探望傅子純的家屬。
其實王瞳對自己嗓音一直沒有自信，但過去艾成總是鼓勵她可以嘗試，尤其有次阿公看她表演，抱怨她怎麼只彈琴沒唱歌，她才決定勇敢走出舒適圈。
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