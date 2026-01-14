王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇

陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。

王瞳、賴慧如。（圖／民視）

賴慧如雖非科班出身，舞蹈表現卻相當亮眼，她笑說每次為了開場舞密集練習、排練，才真正有「要過年了」的感覺，「大家聚在一起練舞，很像同學會，除了培養默契，也覺得很溫暖。」這次她與王瞳一紅一黃的嘉年華造型，還是她親自去採購，希望在過年舞台上多一點性感與華麗，也讓自己能參與更多細節，覺得特別開心。

排練現場笑聲不斷，賴慧如與王瞳示範動作時扭動身體，整排流蘇瞬間飛舞，兩人還自嘲「有沒有很像洗車場的兩根刷子」，逗得全場大笑。

宮美樂、胡嘉愛、楊淨宇、王瞳、賴慧如、林靖軒和郭雅茹（左起）。（圖／民視）

熱愛跳舞的王瞳則自封「舞棍」，透露只要有空檔就會在家對著鏡子練習，把練舞當成興趣而不是壓力，「不會覺得煩，反而很享受。」她也直言，真正困難的不是舞步，而是要把所有人時間喬在一起，「大家工作都不一樣，最難的是齊聚一堂，但幸好大家都很有默契，真的一起完成了。」