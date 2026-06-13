王瞳郵輪開唱大淚崩！曝痛失「結拜姐妹」傅子純心情

王瞳與于浩威坐在舞台前獻唱〈城裡的月光〉，全程淚崩哽咽。（麗星郵輪提供）

王瞳與所屬「霸氣樂團」9日登上麗星郵輪探索星號，和陳美鳳、陳謙文進行「星光演唱會」演出，當她演唱到〈城裡的月光〉時情緒潰堤，在台上哽咽落淚。她4年前才經歷另一半艾成離世，沒想到7日郵輪啟航當天，與她多次配對搭檔、還結拜為「姐妹」的民視當家小生傅子純也驟逝，讓她演出時悲痛情緒再也忍不住，「很想把這首歌也送給他」。

王瞳唱〈永遠〉時，說自己每次唱這首歌都會分享艾成的故事，過去霸氣樂團主唱是艾成、鼓手是何豪傑，雖然團員有所更替，但她始終相信，音樂與情感不會消失，「當一個人雖然肉眼看不見了，但他其實是換一個形式在陪伴我們，他永遠活在我們心裡，我會勇敢地把艾成的音樂傳下去，把霸氣樂團繼續唱下去，希望你們把這份愛跟溫暖永遠放在心中」，略微哽咽的她話一說完，台下有粉絲立刻高喊：「瞳瞳加油！」場面溫馨。

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王瞳與傅子純曾多次合作。（民視提供）

在演唱〈城裡的月光〉前，王瞳透露，這首歌是當年《夜市人生》片尾會播的歌，令她印象深刻，這原本是為了她第一次郵輪演出特別練習，接著哽咽地說：「沒想到7日啟程那天，我又失去了我一個很好的朋友，大家應該都有看到新聞，他是個非常溫暖、非常棒的人，我想了很多天，今天終於比較好，想到這首歌也很適合送給他。在我們人生道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是日常，但我們有一顆勇敢的心，可以控制自己的心去坦然接受，成為更多人的祝福」。

王瞳淚崩獻唱〈城裡的月光〉。（林淑娟攝）

她邀請現場觀眾一起把為傅子純禱告的溫暖力量，一起唱給他，「我們在同一條船上的人，一起把這份力量好像吹泡泡一樣，一人吹一口，吹成一個好大的泡泡，我相信他一定收得到，就好像你抬頭看的時候，月亮一直都在」，坐在台前的她，淚眼婆娑問說「你們可以跟我一起唱嗎？」而台下觀眾也不時用掌聲鼓勵她，。

哽咽唱完這首歌的王瞳自嘲：「我一直告訴自己要hold住，其實我唱歌就已經夠難聽，一哭更hold不住更難聽。」坦言從7日發生那件事到演出當天，她都沒哭，因為都在船上忙著準備樂團演出，忙東忙西，沒真正空檔整理與消化自己情緒，「感謝這次表演，算是宣洩，把自己reset重新整理、好好面對自己。原本真的完全不能接受，剛唱完後，忽然好像比較能夠接受了。等回到台北會趕快安排時間去看他們」。

王瞳淚崩獻唱〈城裡的月光〉。（林淑娟攝）

王瞳還自曝，自己其實一直有嚴重的「唱歌恐懼症」，「我只要唱歌，腋下就會濕」，過去表演都站在後面，常有阿公、阿嬤向她抱怨「怎麼都沒聽妳唱歌？妳站在後面我都沒看到妳、沒跟妳拍照」，她才決定勇敢走出舒適圈，不再只是躲在鍵盤後方，要站出來對他們說說話，也嘗試著一起唱，「有啦！我現在真的有勇敢了，不然還要怎麼辦，我只剩下勇敢了，希望你們可以接受我沒那麼好的歌聲，我會努力練習。」

王瞳獻唱〈城裡的月光〉前哽咽談痛失好友傅子純。（林淑娟攝）

當晚的「星光演唱會」現場770個座位座無虛席，麗星郵輪副總裁徐牧柔表示： 「郵輪旅遊正在從『目的地導向』走向『體驗導向』。從演唱會、夏令營到分齡化娛樂內容，我們希望讓旅客從登船那一刻起，假期就正式開始。」為滿足不同年齡層旅客的玩樂需求，探索星號暑假將推出「分齡化娛樂內容」，不論是熟齡旅客最愛的經典金曲演唱會、年輕人熱血狂歡的主題派對，還是親子家庭最期待的互動夏令營都一網打盡，要讓不同世代的旅客，都能在同一趟航程中找到屬於自己的專屬精彩時光。

6月至8月期間，探索星號將陸續推出多場海上演唱會與主題活動，登船演出的藝人陣容橫跨不同世代，陳明真、Makiyo、季忠平、曾心梅、紀曉君、巴大雄及國語作業簿等不同世代藝人輪番登船演出。

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