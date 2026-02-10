王瞳關心《豆腐媽媽》工安意外：安全要自己顧

藝人王瞳、張家瑋、郭雅茹、羅平、黃少谷、胡鴻達、廖伯斯今（10日）出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動。（鳳凰藝能提供）

藝人王瞳、張家瑋、郭雅茹、羅平、黃少谷、胡鴻達、廖伯斯今（10日）出席活動，被問到日前民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，同劇演員胡鴻達表示，事發當下他並不在現場，因此不便多做評論，目前大家仍專注在拍攝工作上，只希望事情能圓滿解決、傷者早日康復，王瞳也希望傷者早日康復。

今在板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會上，《豆腐媽媽》工安事件發生後，胡鴻達他坦言因未在現場，難以表達意見，「我們不在現場，也不是家屬，只希望大家都平安健康，不希望再有意外發生，希望事情能圓滿解決。」至於拍攝是否受到影響，他則保守表示：「其他細節不太清楚，目前拍戲還是專注在工作上。」

廣告 廣告

他也透露，日前才剛進棚拍第三波夜戲，現場甚至設置兩組人馬同步拍攝，但目前劇情已進入大量感情戲階段，演員需要投入更多情緒與能量，拍攝節奏相對較慢，加上年節將至，劇組正全力趕拍進度。

王瞳被問到八點檔替身演員受傷一事衷心祝福早日康復。（鳳凰藝能提供）

王瞳雖未演出《豆腐媽媽》，但也關心此事。她表示看到傷者已出院返家休養，安心不少，「當下看到新聞真的嚇一跳，衷心祝福他早日康復。」談到拍戲安全，王瞳表示自己過往合作的劇組與工作人員都非常重視演員安全，因為「一上工大家都戰戰兢兢，風一吹來，副導就會衝過來要我小心，導演也會不斷提醒不要受傷。」不過她也坦言，為了追求畫面真實，在拍攝跌倒、跑步等戲時，有時會比較投入、用力，難免有些小磕碰，但都在安全範圍內完成，「歸根究柢，自己的安全還是要自己顧。」

更多鏡週刊報導

《豆腐媽媽》替身墜樓一度命危！ 家屬出面要求民視公開道歉

李運慶《豆腐媽媽》展美術系長才 親指導王晴「脫衣擺拍」羞憶北藝大陰影

雷洪開金嗓、王瞳霸氣樂團助陣 初一到初三相約麥寮過好年