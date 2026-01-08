王瞳霸氣捐100道年菜！領軍AI女團...2026「全新計劃」曝光了
記者宋亭誼／台北報導
年節將至，當多數家庭準備迎接團圓圍爐的時刻，台灣社會仍有不少弱勢家庭面臨飲食與照顧的雙重壓力。女星王瞳率先捐出100道年菜，感性分享：「過年對很多人來說是團圓，但其實社會上有不少人，沒有那麼容易等到一桌熱騰騰的年菜。也許只是一道菜，卻能讓他們知道，自己沒有被遺忘。」號召大眾加入行動。
王瞳長期以戲劇、歌唱陪伴大眾，近年則透過AI女團DailyNeo傳遞女性自我照顧與自我認同的價值，她表示：「不管站在舞台上或回到生活裡，都要先把身體與心照顧好，才能穩定輸出美與力量，也才有餘裕去關心更多人。」
王瞳也透露，這個農曆新年將與霸氣樂團一同帶來多場演出，陪伴大家熱鬧迎新春，讓音樂成為過年最溫暖的背景聲。她也分享今年的全新工作計畫：「今年還有發行單曲的任務，目前已進入收歌階段，希望能夠趕快把好作品呈現給大家，和大家分享新的能量與感動。」王瞳表示，無論是舞台演出、音樂創作或公益行動，都希望透過不同方式持續陪伴觀眾，讓愛與力量在生活中不斷流動。
更多三立新聞網報導
其他人也在看
