王瞳領軍AI女團迎來新成員！「美女主播」宣布跨界加入 曬纖腰、美腿全新4人團體辣照曝光

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王瞳是AI女子團體DailyNeo團長。民視提供

王瞳傳出與民視合約到期不續約，但民視積極慰留，期盼雙方深聊規劃未來路。由她領軍的民視旗下虛實整合AI女子團體「DailyNeo」成軍一週年，適逢民視30週年台慶，團體宣布再添生力軍，由民視當家新銳AI主播「敏萱」正式跨界加入，成為第四位團員，與王瞳、小潤、小皙一起成團。

成軍一年來，DailyNeo不僅擔任產品代言人，也積極投入各項公益活動，展現AI女團的正向影響力。此次更首度突破既有框架，讓代表「新聞科技」專業形象的AI主播敏萱，從主播台跨足娛樂舞台，正式加入女團陣容。

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王瞳（左二）帶領民視AI女團DailyNeo小皙（右起）、敏萱、小潤，感謝團隊一路以來的用心與創新。民視提供

敏萱正式加入DailyNeo 民視擴展AI娛樂宇宙

近年來，民視持續投入AI創新發展，從AI主播開創新聞科技新樣貌，到AI女團打造娛樂內容新模式，透過虛實融合策略，逐步建立完整的AI藝人IP經營版圖。敏萱正式加入DailyNeo，不僅象徵AI角色跨域發展的全新里程碑，也預告民視AI娛樂宇宙將持續擴展，帶來更多令人期待的創新內容。

身兼DailyNeo團長的王瞳也開心表示：「真的很感謝團隊一路以來的支持與用心，很開心看到AI女團持續成長。未來希望能和團隊一起開發更多不同形式的內容，目前趁著空檔，希望能積極創作歌曲，希望很快就能帶給大家更多驚喜。」



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