王瞳「帶兒拍婚紗」檢警突上門逮人！黃文星怒吼：冤枉啊

王瞳披婚紗和黃文星、劇中兒子王宥謙拍攝全家福照。（民視提供）

王瞳與黃文星在民視8點檔《好運來》飾演苦命鴛鴦孟婷與育成，兩人歷經千辛萬苦終於修成正果，終於迎來浪漫婚紗戲，一家3口拍攝幸福洋溢的全家福照，現場甜度破表！沒想到，正當眾人沉浸在夢幻氛圍時，劇情突然急轉直下，檢察官竟率隊上門，指控育成涉嫌「收賄洩密」當場逮捕！讓剛披上婚紗的王瞳瞬間崩潰，淚灑現場！

王瞳說，這場婚紗戲拍得「又甜又心酸」，因為這是她拍戲以來第一次「帶孩子拍婚紗」。飾演她兒子的大頭一看到她換好婚紗，立刻驚呼：「哇！媽媽你好漂亮！」讓她感動直呼：「這句話真的太暖心了！」兩人戲裡戲外培養出好默契，除了有親子互動戲，還會利用拍攝空檔切磋鋼琴技藝，拍攝現場洋溢著滿滿溫馨氛圍。

王瞳劇中和黃文星拍浪漫婚紗照。（民視提供）

不過，就在劇中孟婷與育成一家人拍幸福合照當下，檢察官突率警力破門逮人，讓原本的浪漫氛圍變調。飾演育成的黃文星拍攝時情緒激動、聲嘶力竭怒喊：「冤枉啊！」他表示那場戲拍得非常折磨，「內心除了憤怒更多的是絕望與歉疚，但我相信後面劇情會有驚人反轉，觀眾絕對會被震撼到。」

這場婚禮的背後，另一條暗線也悄悄展開，曾子益飾演的克帆即將現身攪局！王瞳說，想到克帆在劇中「住在隔壁」監視自己，還會三不五時「偷偷跑來家裡」，讓她拍戲時都覺得毛骨悚然，「真的超可怕的！」

曾子益則笑說，自己這次的角色突然峰迴路轉，「到底是心狠手辣的反派，還是癡心的變態？連我自己都難以預測！角色神展開，我演得很過癮，也很期待觀眾看到這次的突破演出！」

