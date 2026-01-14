王瞳、賴慧如帶領眾藝人 性感熱舞狂歡除夕夜

記者王丹荷／綜合報導

2026《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，節目將於除夕夜7時熱鬧登場，「百人大開場」由王瞳、賴慧如帶領胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒熱舞「狂歡冒險嘉年華」。

非科班出身卻舞藝精湛的賴慧如表示，每一次準備開場舞的練習與表演，才讓她有過年的感覺，與藝人們聚在一起練舞很像同學會，除了熱絡感情也覺得很溫暖，這次與王瞳的黃色跟自己紅色的嘉年華表演服，是她特別去採購的，希望服裝有別於以往也多點性感跟華麗，能參與這些細節也很開心。話鋒一轉，賴慧如、王瞳突然扭轉搖了幾下，身上整排流蘇飛起，2人還搞笑問：「我們有沒有很像洗車場的2根刷子」，讓全場場笑翻。

熱愛跳舞的王瞳非常喜歡每一年《民視第一發發發》的舞蹈單元，自稱「舞棍」的她有空檔就會自己在家對著鏡子練習，王瞳說：「不會因為一直要練習傷腦筋，我當成興趣」，2人也提到，大家都各有不同的工作，要聚集大家真的很困難，其實最難的不是練舞、是要齊聚一堂，好險所有人齊聚一心真的完成了。

宮美樂（左起）、胡嘉愛、楊淨宇、王瞳、賴慧如、林靖軒、郭雅茹錄製《民視第一發發發》。（民視提供）

王瞳（左）、賴慧如秀舞藝。（民視提供）