王瞳、賴慧如「亮片裝」辣翻！熱舞自嘲：像洗車刷

民視除夕特別節目《民視第一發發發》日前盛大錄製「百人大開場」，主持群由陳美鳳、白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐聯手領軍，場面氣勢驚人。其中，王瞳與賴慧如帶領新生代女星熱力獻演「狂歡冒險嘉年華」，賴慧如為了呈現最華麗的視覺效果，更是誠意十足地親自採購表演服裝，她與王瞳分別換上紅、黃兩色的嘉年華舞衣火辣現身，吸睛指數爆表，為節目增添不少看點。





王瞳、賴慧如「上身僅以亮片遮點」超火辣！熱舞開扭自嘲像「洗車刷」笑翻全場

王瞳（左）、賴慧如（右）現場示範扭動舞姿時，邊扭邊問「我們有沒有很像洗車場的二根刷子」，引發全場哄堂大笑。（圖／民視提供）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》日前盛大錄製「百人大開場」，由陳美鳳、白冰冰、陽帆及胡瓜等巨星領軍，陣容驚人。其中，王瞳與賴慧如率領胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇等新生代藝人，熱力獻演「狂歡冒險嘉年華」。舞藝精湛的賴慧如感性表示，每年練舞就像溫馨的同學會，讓她很有「過年感」，為了呈現極致視覺，她這次更親自採購紅、黃兩色華麗舞衣，與王瞳大秀火辣身材。有趣的是，兩人現場示範扭動舞姿時，因整排流蘇隨之飛起，竟幽默自嘲像「洗車場的刷子」，逗得全場哄堂大笑，展現十足幽默感。





王瞳、賴慧如「上身僅以亮片遮點」超火辣！熱舞開扭自嘲像「洗車刷」笑翻全場

王瞳熱衷舞蹈，工作之餘仍對鏡苦練，將練舞視為興趣而非壓力。（圖／民視提供）





自封「舞棍」的王瞳則分享，她非常熱愛舞蹈單元，即便工作忙碌，仍會抽空在家對著鏡子練習，將練舞視為興趣而非壓力。王瞳與賴慧如也坦言，排練過程中最困難的並非舞蹈本身，而是要讓所有行程滿檔的藝人齊聚一堂，所幸在大家齊心協力下，最終順利完成這場精彩演出。

