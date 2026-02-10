王瞳16歲「兒子」重病 認了「剩不到2年」：心都碎了

王瞳出席板橋慈惠宮「民藝大街嘉年華」記者會。(記者胡舜翔攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕馬來西亞籍男星艾成2022年離世後，王瞳花了很長一段時間才慢慢站起來。她今(10日)出席板橋慈惠宮「民藝大街嘉年華」記者會，坦言現在的生活重心，全都在家中16歲的狗兒子「哈嚕」身上。

王瞳透露，哈嚕年事已高，不只失聰，心臟、腎臟也嚴重衰竭，幾乎兩天就得跑一趟醫院補水打點滴。醫師也直言，牠可能只剩下1、2年的時間。說到這裡，她語氣一沉，「每次聽到牠叫，我的心都碎了。」

王瞳出席板橋慈惠宮「民藝大街嘉年華」記者會。(記者胡舜翔攝)

為了照顧愛犬，王瞳幾乎蠟燭兩頭燒，拍戲之餘還得頻繁往返醫院，去年就被發現整個人暴瘦，163公分的她體重一度掉到43公斤，創下人生新低。她坦言，艾成離開後，哈嚕成了她最重要的牽掛，「牠就像我們的孩子一樣。」

即將過年，王瞳原本打算回台南老家處理老宅漏水問題，卻因放心不下愛犬，不敢久留。她苦笑說，現在最大的焦慮竟然是「不知道過年期間哪間獸醫院有開？」，甚至擔心若醫院沒營業，得自己幫狗狗打點滴，「老實說我也很怕，但又不能不顧。」

雖然萬般不捨，王瞳仍試著理性面對離別，「如果牠真的覺得任務完成了，也不要硬拖著病痛的身體」，她現在只能把握能陪伴的每一天，短期內也「真的不敢再養狗了」。

為了能在拍戲空檔就近回家照顧哈嚕，王瞳甚至動念在林口買房，還特地向斜槓房仲的黃少谷請教房貸問題。

