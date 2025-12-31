王瞳PO曹西平、艾成生前合照 淚喊：見到可以一起唱歌

王瞳回憶起與曹西平、亡夫艾成多年前巧遇的過程。(圖／中時資料照)

資深藝人曹西平29日在三重家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy透露他生前罹患高血壓，卻未到醫院進行治療，不排除是致命原因，許多藝人得知噩耗後，紛紛發文悼念，藝人王瞳昨(30日)曬出與曹西平、亡夫艾成生前合照，感性寫下：「你們若見到了，可以一起唱歌跳舞」，讓所有人都紅了眼眶。

王瞳曬出與曹西平、亡夫艾成三人合照，接著表示2022年4月30日時，也就是艾成在西門町經營的「艾叻沙」結束營業當天，夫妻倆在返家途中，發現原來曹西平經營的銀飾店，居然就在兩人經營的店家正後方，因緣際會下，三人當晚天南地北聊了許久，沒想到再次回想起來，已經是3年多前的事情。

廣告 廣告

王瞳回憶起當年和亡夫艾成巧遇曹西平的過程。(圖／hitomiwu Instagram)

王瞳表示即便事隔多時，記憶依舊清晰得「彷彿是昨日」，如今得知曹西平不幸驟逝，她感性向對方喊話：「謝謝你，曹大哥，你的鼓勵、你的心疼、你的勇敢、你的同理，永存我心」，接著表示：「你們若見到了，可以一起唱歌跳舞」，希望兩人能在天國再續前緣。

艾成離世至今四年，讓外界相當好奇新的戀情是否有著落？對此，王瞳表示先前上國師唐綺陽的節目時，被預言「對的人將出現」，她表示一切交給緣分決定即可，在感情路上「不拒絕也不設限」，對於感情一事看得相當開。

王瞳與亡夫艾成。(圖／張祐銘攝)

更多中時新聞網報導

柯震東重看九把刀電影喊感動 新作秀《功夫》

2025台灣體壇10大新聞回顧》WB首辦世錦賽 黃筱雯3摘后冠

2025台灣體壇10大新聞回顧》中職票房長紅 場均首破萬人