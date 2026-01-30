王祖藍傳「沒讓女星好友拿視后」被迫丟官 親回應內幕

男星王祖藍曾參與綜藝節目《奔跑吧兄弟》，他和女星李亞男結婚11年，由於女高男矮，被戲稱是長短腳之戀。2021年他被TVB受邀擔任「首席創意官」，輔佐當時的副總經理曾志偉，同年王祖藍傳出他力邀好友鍾嘉欣回港參加頒獎典禮，結果好友沒得到視后，王祖藍黯然辭職，對此，他最近受訪否認此事。

根據香港媒體報導，王祖藍最近接受查小欣《紅查館》的專訪，談到2021年的「萬千星輝頒獎典禮」，由於當年鍾嘉欣以《星空下的仁醫》成為視后大熱門，傳聞當年王祖藍特別出馬，力邀好友鍾嘉欣從加拿大回香港參加頒獎典禮，沒想到最後殺出黑馬林夏薇獲獎，王祖藍不久後傳出因對好友愧疚而辭職，對此，王祖藍首度開腔否認。

王祖藍說：「不是這樣，首先管理階層內部討論內容是機密」，其次他承認邀請鍾嘉欣回香港，但是出自好朋友的交情，對方也很給面子，言下之意並非涉及到交換利益；接著他說自己離職是因為處理人事能力不足，「都是我不才」，並表示自己現在也不是完全離開TVB，也有回去幫忙，並沒有和公司鬧翻。

王祖藍坦言，對處理內部人際關係和權力平衡不精通，覺得公司應該要有專人負責，他在北京工作時，就有合作夥伴負責幫忙處理平台之間的利益和人際關係，但在TVB時「應該要有人幫我去處理山頭（文化），但是沒有，所以就很難」，而所謂的山頭文化，指的就是企業或組織內部，部分成員基於共同利益、派系或關係所組成的「小團體」。

