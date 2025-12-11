王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」

王祖藍好友在香港大火中過世。翻攝小熊唯Nick微博

香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。

淚光中證實好友在大埔五級火中遇難

王祖藍在接受媒體採訪時，難掩悲痛，眼角泛著淚光。他證實這位友人是在11月26日發生的大埔宏福苑嚴重火災中喪生。當時火勢猛烈，造成了多人傷亡的慘劇。他透露了事發時的細節，朋友在火災發生後，一度還能與家人保持電話聯繫，但不久後便完全失聯。從朋友失聯的那一刻起，到漫長的等待後最終證實罹難者遺體被找到，這段時間對王祖藍及朋友的家人來說都是一次巨大的折磨。他語帶哽咽地描述這段心路歷程，並強調自己居住在大埔區，事發地點與他家住所距離很近，這場災難讓他感受更深。

廣告 廣告

王祖藍曝難過心境。翻攝小熊唯Nick微博

調整演唱會名稱與內容表達哀悼之意

為了表達對逝去好友的悼念，並向受災社區傳遞關懷，王祖藍宣布將他親自參與籌劃的演唱會「普世歡騰星光夜」進行重大的調整。首先，演唱會的名稱已經正式更改為「普世平安星光夜」，藉此象徵著對逝者的安息與對社區平安的祈願。其次，他表示為了配合當下的沉痛氛圍，原本設計較為歡樂氣氛的舞台佈置和節目內容將會被移除或修改。部分歌曲的歌詞也將進行調整，希望能讓活動傳遞出更多的安慰與正向力量，而非單純的節日歡樂，以實際行動向受災居民送暖。



回到原文

更多鏡報報導

好萊塢女星Wenne Alton Davis過馬路遭車撞身亡 駕駛是61歲男子「無人被捕」

胡瓜被追問「與民視合約進度」 驚曝「你們不知道的可多了」

「水彈女王」權恩妃確定登2026雄嗨趴 陳漢典出道首次與老婆Lulu同臺跨年