王祖藍香港大火痛失友人「等來冰冷遺體」 眼角泛淚盼：安息

香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成上百人罹難，至今仍有許人失聯，引發各國關注。其中，港星王祖藍近日接受訪問時，證實好友在這場大火中喪命，坦言從好友失聯後直至找到遺體，這段時間內心都備感煎熬。

根據港媒報導，王祖藍表示宏福苑就位於他大埔的家中僅有兩分鐘的路程，如今想起友人在那場大火中離世，王祖藍忍不住眼眶泛淚，感慨直呼不容易，同時他也希望朋友能夠安息，其家人盡快走出傷痛。

其實，這場災難還波及其他藝人親屬的家園，香港歌手關詩敏、前香港小姐謝嘉怡都親眼目睹親人的住家被大火燃燒殆盡，事件發生後，也有許多藝人捐款盡一份心力，希望能夠協助災民恢復家園。

王祖藍是香港知名藝人。（圖／翻攝自微博）

