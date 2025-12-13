「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光

齊秦（中）和王祖賢（左）1993年時到成都的舊照。（翻攝小紅書）

一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。

1993年為何會到他家作客？ 原PO親揭原因

該網友12日在小紅書貼出一張老照片，發文：「齊秦和王祖賢來過我家！翻老照片，發現齊秦和王祖賢1993年來過我家，只不過我還沒出生。」畫面中，可見王祖賢身穿白衣，頂著一頭長髮，膚色白皙、氣質清麗。齊秦坐在中間，把手搭在王祖賢和友人肩上，三人正在喝茶。

原PO在留言區補充說明，當時一行人似乎要去九寨溝或川西旅遊，在成都待了一天，因齊秦的編曲師友人季忠平與原PO家的長輩熟識，就順道接待他們。

網友曬出這張32年前的老照片，當天的日期還是王祖賢26歲生日。（翻攝小紅書）

拍照當天竟是王祖賢26歲生日？ 和齊秦感情狀態掀討論

貼文曝光後吸引眾多網友留言，驚呼：「王祖賢真的白到發光」「隨便一拍就這麼美」「她真的好漂亮」「王祖賢絕美啊，175公分身高」「看到祖賢視線就移不動了」「王祖賢真的好白好美」「美到巔峰」「她年輕時真的美成仙女」「王祖賢真的膚若凝脂、白到發光，小小的臉上都是五官，不上鏡都能美成這樣，私下不知道要美成啥了呢。」

有粉絲發現，拍照的日期1993年1月31日，正好是王祖賢的26歲生日。更有人指當時她已經和齊秦分手、進入下一段戀情，但兩人依然保持友好關係。

