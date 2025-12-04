王祖賢哼歌做艾灸 店面隔壁街名「張國榮」有洋蔥

「永遠的小倩」58歲王祖賢今年2月宣布在加拿大溫哥華開設一家名為「灸覺」的艾灸養生會館，她表示引退演藝圈後，更注重身心平衡健康，希望透過艾灸幫助人們、舒緩壓力、治癒不適。有網友透露去給王祖賢服務，女神邊哼歌邊幫他做艾灸，感覺像夢中場景。

退出螢光幕前多年的王祖賢，今年初宣布開艾灸店後，讓不少粉絲都聞名而來，女星薔薔跟郭靜純先前也去拜訪。近期，有網友分享去了艾灸店後的心得，直言不虛此行，「作為一個從小看王祖賢電影的影迷，第一次到加拿大就想過會不會有一天偶遇王祖賢，這次聽說了艾灸館就早早預約好特意從多倫多飛來了溫哥華。」

該粉絲還說，王祖賢非常親民，「像一個跟你早就認識的朋友，如果非要拿一部她演的電影中的人物性格來比較，我感覺最接近的是《東成西就》。在她親自給我點火艾灸的時候，都在一邊聊家常，一邊哼歌，美好的像夢中場景」，「能看出王祖賢現在一心鑽研佛法和忙於推廣艾灸文化，過著年輕女生最推崇生活──獨立，有熱愛的事業，內心輕鬆平靜。我想現在的她除了換了個職業，跟以前當演員的她沒什麼不同。」

有人問王祖賢哼的是什麼歌？該網友答是鄧麗君的〈我只在乎你〉；另有人發現王祖賢店隔壁一條街叫做「Leslie road」，而Leslie就是張國榮的英文名字，該人表示張國榮生前在溫哥華住了很多年，附近的公園還有一把紀念他的長椅，引來其他人感慨說：「那一代港星都特別好」。

