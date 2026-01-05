王祖賢引退真相曝光！息影21年首鬆口 再自爆「曾罹患憂鬱症」

記者徐珮華／綜合報導

王祖賢1987年憑藉電影《倩女幽魂》系列走紅，豈料2004年演出電影《美麗上海》後，便在事業巔峰之際宣布息影，隱居加拿大溫哥華。近年潛心修佛的她，昨（4）日以嘉賓身分出席美國矽谷一場中醫論壇，也首度鬆口當年引退真相。

王祖賢在事業巔峰之際息影。（圖／翻攝自王祖賢貼吧）

王祖賢引退原因眾說紛紜，外界多半認為與舊愛齊秦、林建岳有關，名導王晶也曾爆料男方長輩一句重話讓她徹底心死。如今時隔多年，王祖賢坦言並不喜歡演藝圈日夜顛倒、作息與飲食不正常的生活，儘管珍惜這段緣分，最終仍選擇在事業高峰期引退，「我覺得那個時候是最好的狀態，給大家完整的念想、留給大家美好回憶就夠了。」

王祖賢鬆口引退原因。（圖／翻攝自微博）

消失演藝圈後，王祖賢開始透過「內觀」尋找內心的答案，曾困惑於「為何大家都認識我，我卻不認識大家」，也一度陷入「自己究竟是誰」的迷網，甚至因為找不到答案罹患憂鬱症。直到後來接觸修佛與中醫，才逐漸找回內心的平靜。

