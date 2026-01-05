王祖賢引退22年！首露面揭「真實原因」：與感情無關

王祖賢首度公開在37歲演藝巔峰時期選擇引退的原因。（圖／翻攝自微博）





58歲女星王祖賢2004年出演電影《美麗上海》後突然宣布息影，之後便定居加拿大溫哥華皈依佛門，鮮少公開露面，昨（4）日她罕見現身美國矽谷中醫論壇，擔任演講嘉賓，首度公開22年前引退原因。

王祖賢4日久違現身美國矽谷中醫論壇擔任演講嘉賓，除了分享艾灸調理及中醫養生外，她也罕見談及在37歲事業巔峰時期引退的原因：「我覺得最好的狀態退下來，留給大家一個美好回憶就夠了。」她提及小時候進入演藝圈時，並不那麼喜歡這個行業，「人往往不是自己自願的事情，無巧不成拙的就會（實現）」。

王祖賢直言，自己其實並不喜歡演藝圈「作息混亂、日夜顛倒」的生活，但仍十分珍惜這份工作，後來選擇在巔峰時期引退，曾對自己的身份認同產生質疑，導致最終罹患憂鬱症，透過修佛及中醫調理才重拾身心平靜，她也強調，選擇退出演藝圈與感情無關，間接回應了多年來外界猜測的「情傷退圈」之說。

此外，王祖賢出席活動時雙眼些微浮腫也成為外界關注的焦點，有不少網友認為她年近60還能維持這樣的狀態實屬難得，猜測是近期過於勞累及眼部不適有關，也有網友認為她純屬正常衰老現象，呼籲外界不必過度放大她的外貌，尊重她的私生活。



