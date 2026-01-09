王祖賢敲頌缽畫面曝光！ 粉絲秒睡：缽聲一響，人就沒了

王祖賢敲頌缽畫面流出，看起來很有儀式感。（翻攝小紅書）

「永遠的小倩」王祖賢息影後到加拿大潛心修佛，在溫哥華開設艾灸館，近來迷上頌缽，又在當地開設禪修班。有粉絲拍下她敲頌缽的畫面，仙氣飄飄，更形容：「缽聲一響，人就沒了。」

缽聲一響真的會睡著？ 粉絲親曝現場感受？

一名王祖賢粉絲近日在小紅書分享，參加王祖賢禪修班的心得和畫面，可見王祖賢穿一身素白長衣，身邊除了有頌缽，還有種子鈴、雨聲鼓、雨棍等器具，看起來充滿儀式感。

粉絲發文表示，當王祖賢說「現在可以用最舒服的姿勢躺下放鬆」後，她就睡著，「不是誇張，也不是粉絲濾鏡。是真的缽聲一響，人就沒了。」

息影修佛是走偏了嗎？ 粉絲一句話力挺王祖賢？

對於外界有人覺得王祖賢消失、浪費巔峰，該粉絲覺得，看到王祖賢專注做自己喜歡的事，認為她不是走偏，而是走得太確定。粉絲寫道：「跟姐姐相處的這些日子裡，她默默做著自己喜歡的事，不論外界多吵，始終聽見自己的聲音。不被嘈雜帶走，也不急著證明，還反過來安慰我：不用理會。」

貼文一出，不少網友表示「我也想被神仙姐姐哄睡」「彷彿又看到了小倩」「老了還是神仙姐姐」「輪廓依舊美麗」。有人看她拿雨棍的模樣，直呼：「依稀看到小倩閉眼認真施法的感覺。」

事實上，58歲的王祖賢早前到矽谷中醫論壇演說，首度回應當年引退的理由。她表示，在演藝圈工作作息日夜顛倒，但她仍珍惜那段緣份。選在巔峰時引退，就是想留給大家一個完整的念想、美好的回憶。離開演藝圈後，她一度因自我認同問題患上憂鬱症，經過修佛及中醫調理慢慢重獲平靜。

