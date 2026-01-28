王祖賢曝7秒「捧臉賣萌」影片！開通抖音帳號 百萬人瘋狂：永遠的神仙姐姐

王祖賢對著鏡頭耍酷、捧臉賣萌。（翻攝王祖賢抖音）

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後定居加拿大潛心修佛，最近在網路上相當活躍，繼早前開通中國社群平台快手帳號後，27日又進駐抖音，獲得官方認證。她發布首支影片，短短7秒就吸引超過百萬人按讚，影響力可見一斑。

神顏不老是真的？ 還是修圖加持？

王祖賢發布第一支影片，可見她身穿羽絨外套，對著鏡頭捧臉、扭動身體，把毛帽戴上遮住眼睛耍酷，逗趣又俏皮。王祖賢發文：「哈囉抖音的朋友們大家好呀，來跟大家打個招呼～希望每個刷到我的人都開心喜樂。」

王祖賢對著鏡頭手插腰、扭動身體，逗趣又俏皮。（翻攝王祖賢抖音）

這支影片至今吸引超過109萬人按讚，12萬人留言，網友驚呼：「42歲的我看到您有點小激動」「真的是小倩嗎」「我永遠的女神」「怎麼都沒老，應該快60了」「超愛你的電影」「神仙一樣的存在，王祖賢代表了一個時代，她的名字是一個美的代名詞」「永遠的神仙姐姐」，更貼出多張她的經典劇照。

試水溫復出？ 還是為直播鋪路？

目前王祖賢的抖音帳號有75.4萬粉絲，持續上升中。她在介紹欄中寫著：「簡單生活，用心感受每一天」。IP位置顯示在加拿大。她的頭相、封面都是她的日常美照，一頭長髮依舊，仙氣飄飄。

王祖賢的抖音頭相（左圖）和封面照（右），相當亮麗。（翻攝王祖賢抖音）

事實上，王祖賢近來接連入駐中國兩大短影音平台，早前已開通快手帳號，有粉絲透露，接下來她也會開通小紅書。有中國媒體猜測，她可能為直播帶貨鋪路，也可能參與《偶像來了》等節目錄製，動向引發關注。

