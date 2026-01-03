王祖賢曬正面近照迎新年！ 戴「小熊帽」萌喊：回娘家啦

王祖賢曬出近照，祝福粉絲新年快樂。（翻攝百度王祖賢吧）

「永遠的小倩」王祖賢息影後到加拿大潛心修佛，每一次露面都會引發話題。新的一年到來，她親自在社群網站曬出可愛近照，令粉絲又驚又喜。

粉絲「求翻牌」？ 王祖賢親切給回覆

58歲的王祖賢，新年在「百度王祖賢吧」發文：「回娘家啦！哈哈，祝福大家馬年行好運連連，阿彌陀佛！」更分享一張近照，可見她戴著小熊造型的黑色毛帽、粗框眼鏡，穿一身黑，對著鏡頭托腮，看起來很酷又可愛。

貼文一出，大批粉絲迅速留言：「姐姐新年快樂」「馬年大吉」「平安健康」「真的太美了」「好想你，希望你好好的，身體健康」。還有人直呼「一直覺得妳是世界上最好看的人」。

廣告 廣告

王祖賢曬出近照，戴著小熊帽、黑框眼鏡，酷又可愛。（翻攝百度王祖賢吧）

此外，有網友「求翻牌」，希望能得到她的回覆，她也以愛心、笑臉表情符號回應。有人表示即將離開香港旅行，她簡短回覆「旅遊順利」，相當親切。

王祖賢1987年在電影《倩女幽魂》飾演「聶小倩」一角，經典銀幕形象傳頌至今。去年她在溫哥華開設艾灸館，不僅親自接待客人，更親自操灸、鋪艾條，展現匠心精神。不少人為一睹女神風采，遠道而來，她面對簽名、合照要求，都是來者不拒，相當大方。

更多鏡週刊報導

58歲王祖賢罕曬近照！自曝「新嗜好」 網讚美炸：聶小倩神韻依然在

「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光

58歲王祖賢親自勾粉絲自拍！ 開金口唱「這首歌」網友全笑翻