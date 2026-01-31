王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚

王祖賢捨棄低調風格，拍了Vlog，還向大家展示早餐。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。

31日，王祖賢迎來59歲生日，同時也在小紅書發出首篇貼文，分享近幾年的生活日常，「時間讓我愈發相信，最珍貴的即是當下。」隨後，王祖賢還釋出一部經過精心剪輯的旅遊VLOG，紀錄日前受邀到美國舊金山演講的過程。

只見王祖賢捨棄了以往低調隱居的風格，面對鏡頭侃侃而談，時而拉高音調、撒嬌裝可愛，還在候機室開心地手舞足蹈，不只拿著粉絲送的娃娃玩，還對著攝影師賣萌玩頭髮，彷彿回到以前巔峰時期青春少女感。

王祖賢面對鏡頭不生疏，大方暢聊介紹。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

影片曝光後，大家紛紛對王祖賢的風格變動感到驚訝，「天老奶~在小紅書你甚至能看到王祖賢VLOG」、「平時穿搭的風格，完全就是20來歲的女孩子」、「第一次聽到女神的聲音」、「這兩個瞬間我的媽啊，記憶中的老王，想哭，26年就是喜歡她」、「活九見，作夢也沒想到王祖賢會來小紅書。」

其實在幾天前，王祖賢開通抖音和快手帳號時，就有大陸媒體猜測是準備要為「直播帶貨」鋪路，或是為了湖南電視的節目《偶像來了》做宣傳，傳聞王祖賢已收到節目製作單位的邀請，也讓王祖賢復出相關，成為近期最熱門的話題。

