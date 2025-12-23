王祖賢素顏露面了！突大方認愛「新歡」是它 58歲驚人近況曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星王祖賢出道後憑藉電影《倩女幽魂》飾演「聶小倩」一角紅遍亞洲，外型亮眼的她成為大家心中的女神，更被外界封為「永遠的聶小倩」。而息影多年的王祖賢定居加拿大，過著習佛的平淡生活，近日，她罕見在社群中曬出素顏正面照，向大家提前祝賀聖誕快樂。

王祖賢平時相當低調，唯有逢年過節才會在社群中發聲，今（23日）王祖賢在百度貼吧分享近況照，從畫面中可以看到，她穿著一件羽絨外套搭配白色長褲，臉蛋似乎沒有上任何妝容，不過肌膚依舊是白到發光，狀態保養得很好的她，難以看出已經58歲了。

王祖賢也在文中提前祝福大家聖誕節快樂，同時分享最近愛上的「新歡」是樂器頌缽，喊話如果大家同樣喜歡的話，「可以跟我一起共渡」，其實，王祖賢近年跨界創業在溫哥華開了一家養生艾灸館，不時就會到店打點一切，許多網友前往消費時也曾多次遇見王祖賢本尊。

王祖賢與粉絲在溫哥華的艾灸館合照。（翻攝小紅書）

