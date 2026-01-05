王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切

王祖賢近日罕見公開露面，並回應當初急流勇退的原因。（翻攝自微博）

58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。

王祖賢4日以嘉賓身分，出席加州大學矽谷學院中醫論壇進行演說，分享艾灸經驗及養生理念，只是她看上去眼周略為腫脹，且有明顯大小眼，戴著口罩說話也感覺有些吃力，身體狀況引起粉絲關切。

王祖賢近日罕見公開露面，並回應當初急流勇退的原因。（翻攝自微博）

活動上王祖賢也首度回應當年為何在巔峰之時選擇引退。王祖賢說當初是誤打誤撞隨緣踏進演藝圈，至於是否真心喜歡待在藝界？她委婉表示，在演藝圈工作不能好好睡覺、吃飯比較隨便，作息日夜顛倒，但她仍珍惜那段緣份。

之所以在狀態巔峰時退出演藝圈，王祖賢說是為了留給大家一個完整的念想、美好的回憶。離開演藝圈後，她一度因自我認同問題患上憂鬱症，經過修佛及中醫調理慢慢重獲平靜。

