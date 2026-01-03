王祖賢艾灸做一次要破萬「只給員工686元時薪」 懶理風波照曬新年美照

記者趙浩雲／台北報導

淡出演藝圈多年、長居加拿大的「玉女始祖」王祖賢，近日罕見在社群平台露面，以全臉近照向粉絲送上新年祝福，再度掀起熱烈討論。她無懼素顏鏡頭、狀態依舊凍齡，被不少網友大讚「完全看不出58歲」，但對於先前網路盛傳的艾灸館勞資爭議，她則選擇保持沉默，未作任何回應。

王祖賢繼耶誕節分享近照後，於台灣時間今早8點半左右再度發文，祝賀大家2026年新年快樂。她以「祖賢姐姐」自稱，身穿一身墨黑造型，搭配黑框眼鏡與毛帽，整體氣質自然清新，臉部線條幾乎未見歲月痕跡，也間接打破外界過去對她發福或整形過度的揣測。

廣告 廣告

王祖賢近日罕見在社群平台露面。（圖／翻攝自小紅書）

王祖賢去年宣布在加拿大開設艾灸館，不時有影迷前往朝聖，分享她親切接待、願意合影與拍攝短影音的互動畫面，讓粉絲看見她私下溫暖的一面。不過這次新年貼文內容僅單純報平安與送祝福，並沒有回應任何相關爆料。

事實上，去年11月曾有自稱在艾灸館任職的網友於網路爆料，指控店內療程價格偏高，單次收費約480至600加幣，但具針灸證照的員工時薪僅約30加幣，換算新台幣約686元，難以負擔當地生活開銷，並稱曾提出加薪卻未獲正面回應。另有零星消費者聲稱進行艾灸時遭燙傷，但相關說法未有當事人具名，也缺乏影像或正式證據佐證，真實性仍待釐清。

更多三立新聞網報導

張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中

阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打

《戲說》女星元旦宣布結婚！老公身份曝光 首鬆口洩定情關鍵：很互補

台灣國寶民歌教父告別式「半個民歌圈都到了」 文化局長憶17歲啟蒙

