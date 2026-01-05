王祖賢藏22年首吐息影主因！打臉王晶「男友家長說重話而退圈」

王祖賢首吐息影主因，自爆曾患憂鬱症。（資料圖／時報周刊攝影組攝）

「永遠的小倩」王祖賢2025年2月正式在加拿大溫哥華經營艾灸館，吸引許多粉絲朝聖體驗，因此她日前也現身在美國矽谷舉行的中醫論壇活動，不僅擔任特別嘉賓分享自己與中醫的關聯，還罕見吐露息影的原因，更自爆曾得過憂鬱症。

王祖賢表示，由於自己15、16歲就出道，所以2004年淡出演藝圈時，「感覺上好像很早退出來，其實是滿久了」，坦承小時候進入演藝圈並不是自己真心喜歡，且不喜歡這種日夜顛倒、作息混亂的生活，但她覺得這是個很好的因緣，所以就隨著因緣進入演藝圈，也很珍惜一切事物。

過去傳出王祖賢（右）息影與齊秦感情有關。（資料圖／連震黎攝）

後來她選擇在事業高峰退出，是因為她認為那是最好的狀態，「給大家一個完整的面向，或者留給大家美好的回憶就夠了」。不過，王祖賢始終自認是位普通 人，卻在退圈後陷入「大家認識她，她不認識大家」的局面，因而自我省思「我到底是誰」，一度深陷難過情緒，更患上了憂鬱症，後來才透過修佛和中醫調理重獲平靜，間接證實退圈原因與「情傷」無關。

另外，王祖賢頂著一頭招牌長髮，身穿黑色系服裝亮相，儘管臉上戴著黑色口罩，仍難掩雙眼浮腫的狀態，且左眼明顯難以完全睜開，便引來網友紛紛關心，「眼睛怎麼了」、「應該是眼睛發炎了吧」、「衰老的時候皮膚鬆弛、眼皮下垂都是正常現象」，但行為舉止依舊優雅，仙氣十足。

