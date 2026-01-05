王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關

王祖賢近日於社群平台曬出全臉近照。（圖／翻攝自百度貼吧、王祖賢IG）

58歲「四大花旦」演員之一的王祖賢自2004年演出電影《美麗上海》後，便宣布息影，並隱居於加拿大溫哥華，直到近年開了一間艾灸養生會館，才漸漸出現在公眾眼中。而4日她現身美國矽谷中醫論壇擔任嘉賓演講，首次公開回應她在演藝事業巔峰時期選擇退出演藝圈的原因，間接駁斥與前男友、資深歌手齊秦相關。

王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」

她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂」的生活。王祖賢坦言，人往往在並非自己意願的事情上，就會「無巧不成書」地變成一個好像很好的因緣，而在身邊的因緣她都會特別的珍惜，因此就珍惜這份進入演藝圈的緣分。

在王祖賢離開演藝圈後，她證實曾因身份認同問題罹患憂鬱症，直到透過修習佛法和中醫調理並開設艾灸館，才逐漸找回內心的平衡。這番話也等同駁斥多年來，外界謠傳其「情傷引退」傳聞。

王祖賢強調，自己的前半生奮鬥、探索與迷惘，因此現在很重視心靈平靜，對於未來的生活有了新的方向，將更加重視心靈的平靜和身體的健康。

