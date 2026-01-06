王祖賢認高峰引退後患憂鬱症！醫：4大類治療找回身心健康





王祖賢認了演藝圈急流湧退原因，且在退圈後「罹患憂鬱症」，不避諱人生低谷心路歷程，坦言那段尋找自我與中醫調養的平衡過程，是人生重要轉折：「希望把最美好的樣子，留在大家的記憶裡」。許多醫師曾針對憂鬱症患者，提供「治療解方」，希望對於飽受困擾的患者，以及需要長期陪伴的家屬們能有所幫助。

王祖賢認高峰引退後患憂鬱症

如今58歲的王祖賢，透過在美國矽谷舉行的中醫論壇表示，自己於37歲息影並非一時衝動，而是不喜歡長年處於日夜顛倒、行程失序高壓，迷失內心自我的生活。她決定與鎂光燈分手退圈後，又因身分落差與自我認同問題一度罹患「憂鬱症」，直到修習佛法學習與內心對話，且逐步接觸中醫養生，透過開設艾灸相關事業，重新感受慢活人生，且改變了過去習慣為角色、為作品而活的狀態，更加重視身心靈平衡、努力健康生活。

廣告 廣告

王祖賢大方吐露高峰引退原因，且坦承退圈後一度患有憂鬱症。圖片來源：IG@joeywong19670131

羅志祥、阿滴與星卉都為憂鬱症所苦

憂鬱症常常成為許多人不知如何面對的疾病，尤其明星名人面對幕前眾星捧月，相對比幕後真實人生關注度巨大落差，長時間承受不同批評聲浪的心理壓力，找到生活出口著實重要，像是羅志祥自曝驚訝自己竟然罹患「微笑憂鬱症（Smiling Depression）」，網紅阿滴不只一次公開談到「如何對抗憂鬱」，尤其憂鬱症患者需面對無法控制思考的困境、而星卉則是飽受憂鬱症復發、體重驟降困擾，在醫師建議下停工調養身心。

憂鬱症有哪些症狀？

台北榮總護理部健康e點通衛教資料指出，憂鬱發生的原因，常常是因為生活中有許多壓力源，當個人感覺到無法應付，且症狀持續2個禮拜以上，造成生活、社會、職業或者其他領域功能改變，並出現多種症狀時，就必須就醫。

憂鬱症主要7種症狀（幾乎每天出現下列5種症狀以上，其中一定要包括憂鬱情緒或失去興趣或愉悅感）：

1. 每天都覺得悲傷、無助、空虛感，對很多活動都失去興趣或樂趣。

2. 睡不著或嗜睡，而感到疲倦或無精打采。

3. 胃口不佳，體重明顯增加或下降（一個月內體重變化超過5%）。

4. 動作變得遲緩、易被激怒。

5. 幾乎每天感到專注力、思考能力下降。

6. 被他人察覺每天所有動作遲緩或情緒興奮急躁。

7. 最嚴重是感到無望或強烈罪惡感，反覆出現死亡想法、自殺意念或者是自殘情況。

憂鬱症4大類治療方式

憂鬱症有4大類治療方式，在臨床上皆獲得肯定：

1. 藥物治療：

•口服藥物以抗憂鬱劑為主，使用抗憂鬱劑治療在2至3週內就會見效，6至8週左右憂鬱症狀就會漸漸改善，必要時經醫師評估後，可調整藥物或情緒穩定劑。

•Esketamine鼻噴劑對難治型憂鬱症有快速且持續抗憂鬱作用，通常每週兩次，由醫師視臨床症狀及情緒變化調整使用頻次。

2. 非藥物治療：由專業人員評估憂鬱症狀與原因，提供「團體治療」、「心理治療」、「認知治療」、「正念認知治療」、「個別性運動治療」及「光照治療」或是介入夫妻及家庭的相關措施等，藉由想法的改變學習新的行為模式及調適壓力的方式。

3. 電痙孿治療：需經醫師評估後執行，須住院觀察與治療。

4. 經顱磁刺激術：需經醫師評估，不一定需要住院，亦可在門診治療執行。

如何預防憂鬱症患者想不開？

社團法人臺灣憂鬱症防治協會指出，憂鬱症患者未接受治療的原因包括「不知道何謂憂鬱症」、「不願承認自己罹病，抗拒治療」，但憂鬱症若不積極治療，可能會讓症狀更嚴重.。預防憂鬱症患者自殺，建議「1問、2應、3轉介」：

1問： 是指主動關懷與積極傾聽、詢問，可以關心「你最近睡得好嗎」「你最近會不會覺得心情不好」「你最近會不會覺得緊張不安」必要時甚至也可直接問「有沒有自殺的想法」。

2應： 是指給有自殺意圖的人適當回應，透過同理心幫助當事人釐清困擾、整理思緒，降低真正執行自殺的可能性。

3轉介：是指引導當事人接受專業人員幫忙，有效減緩自殺衝動。通常帶個案至醫院精神科就診，或接受心理衛生中心或諮商機構的會談，協助情緒趨向平穩、降低風險。

憂鬱症照護7種作法

綜合台北榮總護理部健康e點通衛教資料，以及社團法人臺灣憂鬱症防治協會提醒，「憂鬱症照護7種作法」如下：

配合醫護人員的指示，確實服藥，不要自行減藥或停藥。 養成良好的生活型態，避免抽菸、酗酒。 鼓勵培養興趣及養成規律運動的好習慣。 重回到工作場所或學校，應從「適應期」開始（時長慢慢遞增，避免身心負擔）。 心情煩躁時提醒自己先放鬆、做個深呼吸，然後離開現場、避免過度壓抑，試著轉換心境。 觀察自身狀態（睡眠變差，出現憂鬱症狀且已經影響生活，請儘快回診）。 家屬陪伴憂鬱症壓力可能非常大。提醒家屬不要過度把焦點放在患者身上，記得為自己保留時間，充足的休息、運動，繼續保持自己的社交圈，做自己喜愛的事，不要忽略自己的需求，才不會照顧病人到自己也病倒。

祝福大家都能找到適合的方式和憂鬱症分手，重返身心靈平衡、健康生活。



●輕生不能解決問題！造咖關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

羅志祥曝罹患「微笑憂鬱症」拒吃藥寫好遺囑：只是偽裝很快樂

星卉憂鬱症復發！研究曝「3招非藥物治療」可嘗試光照加2種方式