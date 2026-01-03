王祖賢避談壓榨員工疑雲 新年PO自拍照稱「回娘家」

王祖賢新年曬近照。(連震黎攝、王祖賢百度貼吧)

58歲女星王祖賢過去因電影《倩女幽魂》被封為「永遠的小倩」，息影後定居加拿大，去年2月在當地開養生艾灸館，近期卻被爆料疑似壓榨員工，給技師的薪資不符合加拿大的物價水平。截稿前，王祖賢未針對此風波作出回應，但分享2026年自拍美照，祝大家新年快樂，並稱「回娘家啦」。

王祖賢經營的艾灸養生會館，採取預約制，1小時要價120元加幣（約新台幣2730元），她常常親自在店裡坐鎮，吸引不少粉絲前往朝聖。然而，自稱艾灸館的員工爆料，王祖賢只給技師6加幣（約新台幣137元）的時薪，此金額遠低於加拿大的最低工資標準，因而引發她是否為慣老闆的質疑。由於爆料者並未提供明確的證據，許多網友紛紛為王祖賢抱不平，認為不應輕易相信網路上的傳言，更不該隨意給王祖賢貼上負面標籤。

值得一提的是，艾灸養生館的員工曾發文讚揚王祖賢的個性真實且對工作充滿熱忱，每天清晨六點前就開始工作，一路忙碌到晚上，讓員工徹底改觀了對「女神老闆」的印象。此外，由於王祖賢並未特別針對疑似壓榨員工的風波做出回應，事件的真實性仍有待查證。

58歲王祖賢曬自拍美照。

新年的開端，王祖賢2日在百度貼吧PO自拍照，現年58歲的她，戴著黑框眼鏡，身穿黑色毛外套，髮量跟年輕時一樣豐厚，膚況也很不錯，未失星味。她祝福大家馬年行好運連連，更稱「回娘家啦」，被網友猜測該不會是回台灣？但她發文當下的IP，顯示在加拿大。

