王祖賢避談「壓榨員工」傳言！她露全臉嗨喊：回娘家

娛樂中心／饒婉馨報導

58歲女星王祖賢淡出演藝圈後便定居加拿大，去（2025）年更宣布跨足養生業，在溫哥華開設艾灸館，卻遭控療程價高且疑似壓榨員工。儘管風波不斷，王祖賢仍無做出任何回應，她於1月2日罕見曬出自拍照，以黑衣黑框造型祝賀新年，並俏皮直呼「回娘家啦」，自在且凍齡的狀態再度引發全網轟動。





王祖賢露全臉迎新年！凍齡照刷爆卻對「壓榨員工」傳言隻字不提

王祖賢如今定居於溫哥華，並開啟人生第二事業，也常在溫哥華街頭或店內被粉絲偶遇。（圖／翻攝自百度貼吧）

「玉女始祖」王祖賢長居加拿大多年，早已淡出演藝圈，即便前陣子捲入「壓榨員工」的爆料風波，一度引發網友熱議，她依然保持低調。王祖賢於2日罕見上傳一張自拍照，並感性寫下「回娘家啦！哈哈，祝大家新年行好運連連」。照片中的她戴著黑色毛帽與方框眼鏡，身穿黑色毛絨外套，幾近素顏的凍齡美貌讓網友驚嘆「完全不像58歲」，這張自拍照不僅展現了她的自在狀態，也讓關於發福、整容等崩壞傳聞自行瓦解。

王祖賢保養得宜，臉上幾乎沒有歲月痕跡，不禁令人感到佩服。（圖／翻攝自百度貼吧）

據悉，有匿名爆料指稱，王祖賢對員工存在壓榨行為，甚至有網民以「吸血鬼」一詞形容其私下作風，指其店內療程收費昂貴，卻未給予員工合理薪資。然而，許多慕名至艾灸館朝聖的粉絲則有不同看法，紛紛表示偶遇王祖賢本人時，她態度極為親民，對於合照、簽名等要求幾乎來者不拒。這種親力親為、積極與大眾互動的形象，讓不少網友對「壓榨」傳聞持保留態度，認為真實性仍有待商榷。針對這件勞資爭議，王祖賢本人至今尚未公開回應。

