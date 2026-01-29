王祖賢開通抖音帳號 親解「顏值變化近況之謎」

58歲王祖賢淡出演藝圈多年，近年定居加拿大溫哥華，並當起艾灸館老闆娘，甚至親力親為服務顧客，不少網友都曾分享遇到王祖賢本人。近日她宣布進駐抖音開個人官方帳號，第一篇貼文可見她穿著毛外套捧臉賣萌、扭動身體，短短7秒影片至截稿前引來超過150萬網友按讚。

王祖賢近日正式開通抖音帳號，IP屬地在加拿大，約莫1天就吸引上百萬粉絲追蹤，她寫下：「哈囉抖音的朋友們大家好呀，來跟大家打個招呼～希望每個刷到我的人都開心喜樂。」影片中她露出清秀臉龐，親解大家關心的顏值之謎，有人讚她依然有氣質、皮膚白皙，但也有人懷疑她濾鏡開很大，而她右手中指戴了只珍珠戒指，也引來外界討論。

王祖賢過去和已婚富商林建岳有過一段情，去年導演王晶爆料王祖賢巔峰時期遇到電影產業下滑，邵氏也停拍了，當時王祖賢在談戀愛，對方家人那邊有長輩說了一句「很重很重的話」來批評她，那句話重到任何女孩子都接受不了，因此讓王祖賢心死離開演藝圈，甚至遠赴加拿大重新生活，希望重新開始。

對此，王祖賢沒正面回應，本月初現身美國矽谷舉行的中醫論壇活動僅表示，選擇在事業高峰期淡出螢光幕，是因為想留下最美好的狀態，「給大家一個完整的面向，或者留給大家美好的回憶就夠了」，間接否認與情傷有關；她也表示自己出道的早，其實不喜歡當藝人日夜顛倒、作息混亂的生活，但隨因緣出道，也很珍惜一路走來擁有的各種事物。

