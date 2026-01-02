王祖賢露全臉迎新年！凍齡照刷爆卻對「壓榨員工」傳言隻字不提

記者林宜君／台北報導

淡出演藝圈多年、長居加拿大的「玉女始祖」王祖賢，近日罕見在社群露面，以全臉近照向粉絲送上新年祝福。凍齡狀態再度引發熱議，不過，面對先前網路流傳的艾灸館勞資爭議，她則選擇低調不回應。繼耶誕節曬出全臉近照後，王祖賢於台灣時間今早8點半左右，再度在個人社群發文，向粉絲祝賀2026年新年快樂。她以「祖賢姐姐」自稱，身穿一身墨黑造型，搭配黑框眼鏡與毛帽，氣質清新自然，幾乎看不出已58歲，讓不少粉絲直呼狀態驚人，也間接打破外界關於發福、整形過度的傳言。

近年來，若有影迷親自前往王祖賢在加拿大開設的艾灸館，王祖賢多半親切接待，也願意合影、拍攝短影音留念，相關畫面不時被分享至粉絲社群平台，讓影迷感受到她私下溫暖的一面。不過，王祖賢此次發文僅單純向外界報平安，並未回應去年11月曾在網路流傳的相關爭議。當時有一名自稱曾任職艾灸館的網友爆料，指控店內消費價格偏高，單次療程約為480至600加幣，而具針灸證照的員工時薪僅約30加幣，難以負擔當地生活開銷，並稱曾提出加薪卻未獲正面回應。此外，網路上也零星出現消費者指稱進行艾灸時遭燙傷的說法，但相關指控均未有當事人公開出面，也缺乏影像或正式證據佐證，真實性仍待釐清。對此，王祖賢本人始終未對外說明，選擇維持一貫的低調作風。

