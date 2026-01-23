王祖賢露臉拍片拜年！ 雙手合十送上「5大溫柔祝福」

王祖賢定居加拿大多年，近來她拍攝影片，祝大家馬年快樂（右圖）。（翻攝百度王祖賢吧、小紅書）

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後定居加拿大潛心修佛，馬年將至，她拍攝影片向外界拜年，以溫柔話語與雙手合十送上5大祝福，為新年增添暖意。

王祖賢罕見拍片拜年！ 雙手合十送祝福有何深意？

有王祖賢粉絲在小紅書分享她的拜年影片，可見她身穿素白上衣，長髮飄逸，她托腮對著鏡頭，用溫柔的語氣說：「大家好，我是王祖賢，祝福共善堂的所有的員工們，能夠萬事如意，身體健康，馬年行大運。」

她繼續說：「也祝福你們，能夠把善的健康意識，傳播到每一個角落，能夠讓每一個人身心都得到自在、安樂。」最後她雙手合十說道：「謝謝你們，阿彌陀佛。」

王祖賢拍影片，獻上農曆新年祝福。（翻攝小紅書）

影片曝光後引發討論，有人關心她的近況與健康，也有不少粉絲留言送上祝福，「姐姐好美」「看到姐姐很安心」「我永遠的女神」，祝她新年快樂。

事實上，王祖賢早前到矽谷中醫論壇演說，首度回應當年引退的理由。她表示，在演藝圈工作作息日夜顛倒，但她仍珍惜那段緣份。選在巔峰時引退，就是想留給大家一個完整的念想、美好的回憶。離開演藝圈後，她一度因自我認同問題患上憂鬱症，經過修佛及中醫調理慢慢重獲平靜。

