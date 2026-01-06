王祖賢首公開引退主因「駁與齊秦有關」 自曝曾患憂鬱症：留美好回憶就夠了

一代女神王祖賢自2004年後便消聲匿跡，定居加拿大溫哥華。多年來，外界對於她在事業巔峰期選擇息影的原因眾說紛紜，甚至曾有導演王晶爆料是因為遭逢與前男友齊秦情變與長輩言論羞辱。日前，王祖賢罕見出席美國矽谷的一場中醫論壇，首度親自揭開隱居20年的真實內幕，親口證實：「引退是個人決定，與感情無關。」

王祖賢在元旦的演講中坦言，年輕時踏入演藝圈並非出於熱愛。她直白表示演藝圈生活艱辛，「不能睡覺、吃飯也比較隨便」，日夜顛倒的模式並非她所嚮往。但她抱持著珍惜因緣的心態走過高峰：「雖然說不上喜歡或不喜歡，但只要走過我身邊的因緣，我都會特別珍惜，所以我就珍惜了這份因緣直到最後。」

談到為何在最紅的時候轉身離開？王祖賢首度透露，她希望在自己狀態最好的時刻畫下句點：「可以給大家有一個完整的我的一個念想，或是留給大家一個美好的回憶就夠了。」

然而，脫下巨星光環後的生活並非想像中順遂。王祖賢自爆息影初期曾陷入嚴重低潮，為了尋找自我的意義而苦惱，「那一陣子其實我也得過憂鬱症，心裡頭滿難過的」。直到後來開啟修佛生活，才在內觀中找到心靈的平靜。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導