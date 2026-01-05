王祖賢首曝引退22年真相！ 駁「感情傳聞」：留一個美好回憶就夠了

▲ 圖／翻攝自微博

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台灣女星王祖賢當年紅爆兩岸，沒想到年僅37歲正值演藝顛峰時期，突然宣布引退。近日她出席美國矽谷中醫論壇，首曝息影的真正原因，甚至退圈後還罹患憂鬱症，最後透過修佛與中醫調理找回內心平靜，強調退圈與感情因素無關。

王祖賢在論壇中提到，當年在巔峰時引退，認為留給大家一個美好回憶就足夠，透露是被動踏入演藝圈，並不喜歡日夜顛倒、作息混亂的生活。自己息影後還因身份認同問題，罹患憂鬱症，經由修佛和中醫的調理，逐漸找回內心平靜，之後長居加拿大，強調引退決定是個人選擇，無關感情因素，破除情變引退的傳聞。

廣告 廣告

王祖賢也透露，引退後重新探索自我，近年修習佛法，追求精神平靜與健康，而她也在加拿大開艾灸店，表示創業初衷是希望能幫助他人，讓更多人享受艾灸帶來的益處；也說「人說放過自己，就能夠自在與解脫，但我想說的是，放過自己，也不會放棄艾灸給我的健康與承諾」，並表示她前半生奮鬥、探索與迷惘，現在很重視心靈平靜，未來也會如此。

原始連結







更多華視新聞報導

林智勝引退開轟寫歷史 蔣少宏激動落淚起雞皮疙瘩

王祖賢加拿大開艾灸館 現身拍宣傳片吐心聲：是最想做的事業

林智勝引退式！ 重現「勝石連線」.洪總獻花引歡呼

