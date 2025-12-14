王祖賢、齊秦「來過我家」！32年前「約會照」曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

58歲女星王祖賢曾是香港影壇「4大花旦」，憑藉非凡氣質、嬌媚外型圈粉無數。淡出演藝圈24年的她回歸個人生活，低調移居加拿大溫哥華，今年2月她經營艾灸館，常親自為顧客服務。近日就有網友偶然間翻看家裡的老照片，竟在其中一張照片上發現王祖賢的身影，在王祖賢身旁坐著的正是齊秦。照片曝光後，讓無數網友羨慕，同時也大讚王祖賢：「美哭了」。





王祖賢、齊秦32年前「約會畫面」曝光 他翻照片驚喊：來過我家！

有網友PO出王祖賢（左）與齊秦（中）年輕時到家中作客的合照。（圖／翻攝自小紅書）

近日有網友在社群平台上發文曬出一張三人合照，並表示：「齊秦和王祖賢來過我家！翻老照片，發現齊秦和王祖賢93年（1993年）來過我家！只不過我還沒出生」。從原PO發出的照片中可見，年輕時的王祖賢坐在左手邊，齊秦則是坐在中間，最右邊則是兩人的朋友，齊秦還將手搭在王祖賢和右人肩上，畫面中還可見3人正在喝茶聊天。

王祖賢憑藉非凡的氣質，在演藝圈中圈粉無數，更被封為香港影壇「4大花旦」。（圖／翻攝自小紅書）

畫面曝光後，吸引大批網友朝聖，紛紛留言表示「王祖賢把我美哭了」、「王祖賢好美啊」、「看到祖賢視線就移不動了」、「祖賢美的太突出」、「太羨慕了」、「真的謝謝你分享，讓我看見這麼新鮮的祖賢」、「隨便拍都好美」。此外，還有眼尖的網友發現，照片上顯示的時間為1月31日，而這天剛好就是王祖賢的生日。此外，原PO也在留言區補充說道，當年齊秦在中國開巡迴演唱會，1993年1月份剛好在四川成都開唱；當時齊秦好像是要去九寨溝或川西旅遊，因齊秦的編曲師友人季忠平與原PO家的長輩熟識，就順道接待了王祖賢和齊秦一行人。

王祖賢（左圖右）與齊秦（左圖左）過去曾是戀人，兩人分分合合一度論及婚嫁，最終17年感情還是散了。（圖／翻攝自小紅書）





58歲王祖賢依舊保養得特別好，讓不少網友驚呆。（圖／翻攝自百度貼吧）





原文出處：王祖賢、齊秦32年前「約會畫面」曝光 他翻照片驚喊：來過我家！

