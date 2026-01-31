王祖賢59歲生日了！宣布進駐小紅書：最珍貴的即是當下

王祖賢迎來59歲生日，和大家分享「最珍貴的即是當下！」（圖／小紅書＠王祖賢）

息影多年的台灣女星王祖賢，自從在加拿大溫哥華開設艾灸館之後，就頻繁經營社群媒體，吸引粉絲關注討論。繼開設抖音帳號之後，王祖賢選在今（31日）59歲生日之際，正式進軍小紅書，分享近幾年的真實心聲。

「大家好，我是王祖賢，好久不見～！」王祖賢緩緩說道，她在這些年的日子裡，過得安靜也充實，同時也一直摸索屬於自己的生活節奏，例如經營一間小小的艾灸館，幫助有緣人感受溫暖，和大家一同在艾葉燃燒的草本香氣中找到平靜的內心。

廣告 廣告

其他時間則會陪陪自家的毛小孩，或是養花，享受走路的時光，「時間讓我愈發相信，最珍貴的即是當下。」至於為何創辦小紅書？王祖賢透露，「不是作為一個演員，而是作為一個生活的分享者。我想和你們分享我走過的街角、上班的小日常、或是情緒起伏時安頓自己的小方法…」

王祖賢表示，「生活不止有光鮮的時刻，其他平凡的、細碎的、甚至有點『糟心』的瞬間，才構成真實的我，記錄本身就是一種幸福～」談到59歲生日這天，她希望自己一直能夠保持平常心，「保持熱愛、保持感恩。無論何時，都需要不斷學習『如何愛（艾）自己』。」

最後，王祖賢承諾，「在未來的日子裏，我會在這裏分享我的生活，和你們在評論區聊聊天，當然也期待在這裏聽到你們的故事！拜拜下次見，王祖賢#王祖賢入駐小紅書」。

更多中時新聞網報導

醫院評鑑延至6年 日常化監測

《Kpop獵魔女團》風靡全球 神曲奪冠軍

白安躺床開唱 曝有首歌7場哭5場