王祖賢59歲生日素顏現身！網驚「不敢相信」 連開3帳號疑為復出暖身

王祖賢1月31日生日度過59歲生日，一口氣連開三社群平台帳號，被懷疑是為了復出暖身。翻攝微博

王祖賢自2005年宣布息影後定居加拿大溫哥華，多年來雖偶有近照流出，卻始終保持神祕。今（31日）適逢她59歲生日，王祖賢竟罕見大動作連開小紅書、抖音、快手等三大社群帳號，正式投入影音平台懷抱。不僅抖音首支影片在短短48小時內暴漲140萬粉，更選在生日當天於小紅書感性發長文，引發外界瘋狂揣測這位影壇傳奇是否正為「復出」暖身。

王祖賢在59歲生日這天，以繁體中文寫下生活感悟：「大家好，我是王祖賢，好久不見～。」她透露，這些年的日子過得安靜且充實，除了陪伴毛小孩、養花散步，更在溫哥華經營一家小小的艾灸館，幫助有緣人感受草本療癒帶來的內心平靜。她強調，自己來到社群不是作為演員，而是想分享那些平凡、細碎甚至有點「糟心」的真實瞬間，直言記錄本身就是一種幸福，並溫柔預告未來會在評論區與粉絲聊聊天。

王祖賢59歲狀態曝光，網友直呼不敢相信她已近60歲。翻攝微博

一週連開三大社群帳號！王祖賢59歲慶生文藏玄機 百萬網友狂湧點讚

這波「營業」攻勢不僅展現王祖賢驚人的魅力，更有細心網友發現她經營頻道相當用心，三個平台的發文內容與照片皆不盡相同。尤其在抖音發布的7秒素顏問候影片，火速收穫近200萬個讚，雖然已經59歲，但外貌仍與過往無太大差別，被盛讚是「歲月不敗美人」的典範。

王祖賢多年茹素，狀態頗佳。翻攝微博

傳實境秀導演飛赴加拿大搶人！王祖賢經營艾灸館親自坐鎮 曝復出關鍵

而中國也傳出專邀大牌女星的實境秀《我們來了》（原名《偶像來了》），新一季已向王祖賢發出熱情邀請。據悉，前兩季分別由林青霞、關之琳擔任領頭羊，第3季若想尋找同等咖位的巨星，王祖賢無疑是唯一人選。

甚至有消息指出，節目導演已飛赴加拿大親自見面釋出誠意。若能成功邀請這位隱居多年的天后重返螢光幕，話題性勢必更勝以往。

王祖賢罕見在社群平台發長文，抒發自己生日心情。翻攝微博

王祖賢息影後定居溫哥華，她在溫哥華經營的艾灸館，不僅親自為顧客提供諮詢，更將中醫實踐視為想守護的事業。在生日影片中，她展示了堅持十餘年的全素三餐，分享身心平衡的祕方，表示59歲的自己只想保持「平常心」，不斷學習如何「愛（艾）自己」，這份鬆弛且自在的狀態，正是她現階段最迷人的魅力。



