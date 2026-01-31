王祖賢59歲生日驚喜現身小紅書！近況曝光全網暴動

記者林宜君／台北報導

鮮少公開露面的王祖賢，選在自己59歲生日這天，悄悄在社群平台現身。（圖／翻攝小紅書）

淡出演藝圈多年、鮮少公開露面的王祖賢，選在自己59歲生日這天，悄悄在社群平台現身。沒有復出宣言、也不談過往光環，她用一段貼近生活的文字，向外界分享近年的日常，並以一句「最珍貴的即是當下」，再次引發粉絲熱烈關注。出生於台灣、曾紅遍華語影壇的影星王祖賢，淡出螢光幕多年後，近日陸續進駐社群平台。繼抖音、快手後，王祖賢於31日59歲生日當天，正式開通小紅書帳號「王祖賢Joey」，並以繁體中文發文與粉絲打招呼，帳號已通過紅V認證，IP屬地顯示在加拿大。

王祖賢於31日59歲生日當天，正式開通小紅書帳號「王祖賢Joey」。（圖／翻攝自小紅書）

王祖賢在文中寫道：「大家好，我是王祖賢，好久不見」，透露這些年過著安靜而充實的生活。王祖賢分享，自己慢慢摸索出屬於自己的節奏，經營一家小小的艾灸館，陪伴有緣的人感受溫暖，也在艾草香氣中找回內心平靜；其餘時間則是陪狗、養花、散步，讓生活回歸簡單。

王祖賢，淡出螢光幕多年後，近日陸續進駐社群平台。（圖／翻攝自抖音）

王祖賢感性表示，隨著時間流逝，更加相信「最珍貴的即是當下」。此次現身社群，她強調自己並非以演員身分出現，而是單純想成為生活的分享者，記錄日常片段與安頓情緒的小方法。她也坦言，生活並不只有光鮮亮麗，那些平凡、瑣碎，甚至有點「糟心」的瞬間，才是真實的自己，「記錄本身就是一種幸福～」。

適逢59歲生日，王祖賢也為自己許下心願，希望能持續保持「平常心」。（圖／翻攝自小紅書）

適逢59歲生日，王祖賢也為自己許下心願，希望能持續保持「平常心」，保有熱愛與感恩，並持續學習「如何愛（艾）自己」。王祖賢預告，未來會在平台上分享生活點滴，也期待能在留言區與網友交流彼此的故事。貼文曝光後反應熱烈，不到2小時便吸引近5萬人按讚、湧入近6,000則留言，粉絲紛紛獻上生日祝福。雖然仍有少數網友質疑帳號真實性，但更多影迷選擇留言打招呼，用溫暖文字迎接她的回歸。

