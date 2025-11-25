王立任憂台中有「飛灰山」 盧秀燕：待焚化爐建好會有更優處理 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市廚餘目前都移至焚化爐焚燒，但民進黨議員王立任今（25）日擔憂，焚化爐在焚燒垃圾後會產生底渣與飛灰，其中飛灰含有重金屬等高毒性物質，必須經過穩定化或熔融等方式才能安全處置，而台中市飛灰產生量龐大、去化困難，恐重演大里垃圾山悲劇，形成另一座「飛灰山」。

王立任指出，台中市3座焚化廠后里、烏日、文山，一年共產生約2萬5千噸飛灰，但受限於外縣市處理費用調漲，自今年1月起台中已再無將飛灰委外運出處理，所有飛灰只能堆置在本市。后里焚化廠採固化後掩埋；烏日焚化廠累積約660噸飛灰滯留廠內；文山焚化廠情況更為嚴重，目前已有約4000包、約5100噸飛灰穩定化物堆置在廠內，且隨每日焚燒作業持續增加。

王立任進一步說，文山焚化廠今年原將4800噸飛灰送往霧峰掩埋場，但掩埋場於9月即滿載、無法再接收，使文山廢棄物「無路可去」。如今文山廠內飛灰越堆越多，甚至堆置在橋下、鄰近溪流，嚴重威脅環境安全，現在有垃圾山，未來恐怕就有一座飛灰山。

王立任質疑，市府規劃將文山飛灰轉往清水掩埋場，但該場址已封閉多年並進行腹地復育，去年市府在未向地方說明的情況下悄悄施工，但工期一再延宕，目前仍無啟用時間；且該工程既未舉辦公聽會，也未向居民說明飛灰堆置的必要性與風險。他呼籲市府立即向清水地區居民完整說明飛灰堆置計畫，並提出明確的處置策略，而非讓飛灰四處堆放、問題不斷累積。

「不會有飛灰山。」盧秀燕回應，未來台中會建置長期計畫方式，現在只是暫時堆置，等焚化爐建好、計畫成熟會再公開報告。

照片來源：王立任辦公室提供

